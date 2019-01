NLse tankstations verplicht aan de groene benzine

Lekker meer bio-ethanol voor je waggie.

De ‘grotere’ Nederlandse tankstations moeten verplicht schonere benzine gaan leveren. Met grotere spreekt men over tankstations met twee of meer pompen. Vrijwel iedere tankstation in je omgeving dus. De maatregel is in het leven geroepen door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad is nu akkoord gegaan met dat voorstel.

De maatregel is vanaf oktober actief. Dit betekent dat tankstations meer dan een halfjaar de tijd krijgen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Het gaat hier om E10-benzine, met 7,5 tot 10 procent bio-ethanol. Bij E5-benzine is er maximaal 5 procent bio-ethanol in het spel. Laatstgenoemde is de meest voorkomende beschikbare benzine bij de pomp, maar wat van Veldhoven betreft komt daar nu dus verandering in.

Het kabinet hoopt zo bij te dragen tegen klimaatverandering. Tankstations met maar één benzinepomp mogen kiezen of ze E5 of E10 gaan leveren. Vermoedelijk zal dat bij E5 blijven. Vooral oudere benzineauto’s zijn niet geschikt om E10 te tanken. België is sinds 2017 al overgestapt op E10.

Foto: Senna bij het tankstation. Via @shelldewetering op Autojunk