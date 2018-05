Waarom je ALTIJD in de auto moet blijven in Beekse Bergen

Dit Franse gezin heeft het concept van safariparken niet helemaal begrepen en werd bijna met huid en haar opgegeten.

Bij sommige mensen is het gezond verstand ver te zoeken, en door de verknipte humor van Moeder Natuur wil het dat juist deze mensen zich in grote getallen voortplanten. Dit kan enkele jaren later tot ontzettend bizarre, maar vooral ronduit gevaarlijke scenario’s leiden. Het Franse gezin dat deze week Safaripark Beekse Bergen bezocht, is hier een voorbeeld van dat regelrecht uit een schoolboek lijkt te komen.

Het gezin verliet, ondanks dat het op talloze plekken in het park expliciet wordt vermeld dat het niet de bedoeling is, hun Volkswagen Golf nadat ze aantal jachtluipaarden hadden gespot. Het gezin was er blijkbaar niet van op de hoogte dat deze katachtigen bijzonder moordlustig zijn (vandaar de naam) en besloot in de schaduw een aantal foto’s te nemen van de dieren, die op dat moment gezellig met zijn allen aan het uitrusten waren. De filmers kunnen hun ogen niet geloven en zijn te beduusd om ze erop aan te spreken. Of ze willen #sensatie. Een compleet drama, dus.

Nog geen minuut later rijden de Fransen een klein stukje verder naar een open plek, waar ze vervolgens met zijn allen uitstappen om de boel eens goed te bekijken. Wat ze niet hebben gezien is dat de luipaarden hen inmiddels zijn gevolgd en dat ze praktisch omsingeld zijn door een bende opgesloten beesten. We mogen van geluk spreken dat de beesten (klaarblijkelijk) goed gevoederd worden. Anders was het hoogstwaarschijnlijk héél anders afgelopen.

Hoewel het een opmerkelijk incident is, vertelt de eigenaar van het park tegenover de NOS dat er geen aanleiding is om nu in te grijpen, of de werkwijze van het park te veranderen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de bezoekers, zeker aangezien ze vooraf in verschillende talen worden gewaarschuwd ten alle tijden in de auto te blijven.