Officiële Formule 1-streamingdienst kopen? Dat kan nu!

Rennen naar de winkel!

Eerder dit jaar werd het gelukkige nieuws naar buiten gebracht dat de Formule 1 met een eigen streamingdienst zou komen. Een onvermijdelijke verandering, daar de nieuwe eigenaren van de sport, Liberty Media, nog voor de overname aan hadden gegeven vol in te willen zetten op nieuwe technologieën. Hoewel het plan eigenlijk tijdens de seizoensopener van start had moeten gaan, hebben we tot Europa moeten wachten. Dit weekend kunnen we eindelijk aan de slag.

Of nou ja, in theorie. De streamingdienst F1 TV bestaat namelijk uit twee delen: F1 TV Pro en F1 TV Access. Je raadt het al, de beste, meest volledige versie is niet in Nederland beschikbaar. Onze Belgische lezers hebben meer geluk, daar F1 TV Pro gewoon te gebruiken is. Één nadeel is wel dat Engels, om wat voor reden dan ook, geen optie is.

Wie F1 TV Pro aanschaft krijgt toegang tot de officiële livestreams, onboard camera’s, onaangepaste teamradio’s en de live leaderboards. Uiteraard omvat het F1 TV Pro-pakket ook de functies van F1 TV Access. Met het instappakket krijg je o.a. toegang tot de historische beeldarchieven, live timing en kun je herhalingen en hoogtepunten terugkijken.

Echter zitten er nogal wat haken en ogen aan het verhaal. Wie een blik werpt op het zogenaamde content schedule, zal zien dat er enkele verschillen zijn tussen de landen. Zoals gezegd is F1 TV Pro in Nederland niet beschikbaar, maar ook de herhalingen en hoogtepunten kunnen wij pas na twee volledige weken terugkijken. De Belgen hebben hier wederom meer geluk; zij kunnen de herhalingen binnen twee dagen terugzien.

Heb je er dan helemaal niets aan? Zeker wel. De Formule 1 heeft bij aankondiging van de dienst laten weten dat het alles en iedereen zal tegenhouden de dienst te gebruiken, tenzij ze in één van de landen wonen waarin F1 TV beschikbaar is. Dit betekent dat een Virtual Private Network (VPN) niet zou werken. Echter zijn bepaalde betaalde VPN diensten zo goed en betrouwbaar dat dit eigenlijk niet te blokkeren is. Daarbij kun je op de officiële website van de Formule 1 selecteren vanuit welk land je een abonnement wilt afsluiten. Zou je dus als Nederlander voor, bijvoorbeeld, België kiezen terwijl je een VPN gebruikt, dan moet alles goedkomen.

De officiële streamingdienst van de Formule 1 is overigens, in beide vormen, absoluut niet duur. F1 TV Pro kost 7,99 euro per maand en 64,99 per jaar. Ben je héél snel, dan kost het slechts 58,49 euro. Kies je braaf voor F1 TV Access, dan betaal je per maand 2,99 euro, of per jaar 26,99 euro. Met vroege vogel korting betaal je slechts 24,29 euro.