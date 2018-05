Porsche 911 GT3 R is het ultieme circuitspeeltje (met airco!)

Royaal, en retesnel, over het circuit.

Op de GT2 RS (rijtest) na, is de GT3 RS eigenlijk de beste 911 die je van je geld kunt kopen. Het nieuwe model werd een aantal maanden geleden onthuld en was, zoals verwacht, wederom extremer dan zijn voorganger. Voortaan zou de wagen 520 pk produceren, liefst 20 stuks meer dan zijn RS-loze broertje. Inmiddels heeft Porsche een nieuwe circuitversie van de GT3 RS onthuld, die je gewoonweg bij de Duitsers kunt kopen om mee te racen.

Nu wordt er bij raceauto’s regelmatig gezegd dat ze op een productieauto gebaseerd zijn, maar feitelijk is dit niet altijd het geval. Wanneer alleen het naamplaatje wordt behouden en zaken als het motorblok en de vorm van de wagen totaal anders zijn, heb je eigenlijk met een heel andere auto te maken. Dit geldt niet per se voor de 911 GT3 R.

De racewagen heeft dezelfde 4-liter zescilinder achterin liggen als de GT3 RS. Echter zijn de brandstofpomp, de kleppen en rev limiter aangepast om de wagen klaar te stomen voor het circuit. Daarbij is de boxermotor in staat maximaal 550 pk te produceren. Dat is 40 pk meer dan de 911 RSR die Porsche op Le Mans gebruikt. Afhankelijk van het per wedstrijd verschillende Balance of Performance-systeem, weet je hoeveel je hiervan daadwerkelijk mag gebruiken. Schakelen gebeurt middels een sequentiële zesbak met flippers achter het stuur.

Afgezien van het onderhuidse monster krijgt de 911 GT3 R een ontwerp dat grotendeels in lijn is met de straatauto. Flinke aerodynamische aanpassingen, zoals luchtsluizen, een diffuser en een 1,9 meter(!) brede spoiler, worden bijgestaan door een puike gewichtsverdeling. Porsche wist de auto op verschillende plaatsen lichter te maken, door de wagen te bedekken in carbon-fibre composiet (CFRP). Dit alles rust op een constructie van een composiet, bestaande uit aluminium en staal.

Binnenin is alles op de coureur gericht. Afgezien van alle handige knoppen en functies die de bestuurder binnen handbereik heeft, wordt hij/zij ook nog eens gekoeld door airconditioning. Porsche gaat zelfs zo ver om een directe verbinding te maken tussen de airco-eenheid en de stoel en helm van de coureur. De wagen is vanaf vandaag voor 459.000 euro (ex. belastingen) te bestellen en wordt in december geleverd.