Waarom je de nieuwe Astra nu gaat configureren

Er is weer een nieuwe Astra, dat wist je natuurlijk al. Er zijn 4 belangrijke redenen waarom je hem nu zou moeten configureren.

Moderne zuinige motoren

Naast het nieuwe design van de Astra is er vooral onder de motorkap veel gewijzigd. Je hebt de keuze uit hypermoderne benzine en dieselmotoren met vermogens tot 107 kW (145 pk). Wat vooral opvalt is dat de Astra flink zuiniger is geworden. Door nieuwe technologie ligt de CO2-uitstoot 21% lager, de CO2-uitstoot is 94 gram per kilometer. Dit levert letterlijk voordeel op. Je profiteert natuurlijk bij iedere tankbeurt van het lage verbruik, maar ook het BPM bedrag bij aanschaf van de Astra is lager.

Aantrekkelijke zakelijke leaseprijs

Het lage verbruik en een scherp zakelijk leasetarief via Free2move (vanaf € 335 excl. Btw), zorgen er samen voor dat de totale kosten van de Astra als leaseauto binnen de perken blijven. Dat is leuk voor de werkgever, maar ook de berijder profiteert. Door de vriendelijke aanschafprijs is de kan je al voor een netto bijtelling € 163,- per maand een prima uitgeruste Astra rijden. Zonder angst voor een beperkte actieradius rijd je in dé no-nonsense leaseauto van Nederland.

Veel keuzemogelijkheden

Als je gaat shoppen voor een Astra dan kies je niet alleen uit de brede range aan motoren, maar je hebt ook de keuze uit vier uiteenlopende uitrustingsniveaus. Daarnaast kan je natuurlijk voor zowel de vijfdeurs hatchback, als voor de nog ruimere Astra Sports Tourer kiezen. Goed om te weten dat je ook bij de Sports Tourer een aantal keuzes hebt om de Astra naar jouw smaak aan te kleden. Wil jij bijvoorbeeld de chromen accenten van de Sports Tourer liever in glanzend zwart, dan is dat mogelijk!

Scherp Privatelease tarief

De Astra is een sterk aanbod voor de zakelijke rijder, maar van oudsher doet dit model van Opel het ook heel goed op de particuliere markt. Dit geldt ook voor de nieuwe Astra, waarvoor Opel een scherp aanbod heeft voor de groeiende groep consumenten die kiezen voor Privatelease. Vanaf € 359,- per maand kun je al in de Astra van jouw dromen rijden. In dit tarief is onderhoud, verzekering en motorrijtuigenbelasting inbegrepen.

Meer dan voldoende keuzemogelijkheden om de nieuwe Astra naar jouw zin samen te stellen. Overtuig jezelf door JOUW Astra te configureren. Kies een van de verschillende uitrustingsniveaus en stel hem samen om te zien hoe jij hem voor de deur zou willen hebben staan.