‘Oudere diesels groot deel van het stikstofprobleem’

Maar wat is de oplossing?

In Nederland rijden we met een relatief oud wagenpark. Schrap op de weg eens alle zakelijke auto’s weg en wat overblijft zijn private lease auto’s én veel oudere auto’s van pak hem beet 15 jaar of ouder.

Het autoklimaat in Nederland is er zo op ingericht dat we het graag bij oude auto’s houden. Nieuwe auto’s zijn onbetaalbaar voor consumenten. Private lease is een alternatief, maar voor wie jaarlijks veel kilometers maakt is private lease al gauw te duur. Een nieuwe auto kopen middels een financiëring is vanwege flinke rentes of hoge aanbetalingen ook niet aantrekkelijk. En dus kopen we tweedehandsjes die het vaak nog prima doen. Voor de zelfstandige ondernemer is er zelfs financiële motivatie om een oudere auto te rijden: met 35 procent bijtelling over de dagwaarde van een minimaal 15 jaar oudere auto is het bijna te aantrekkelijk om het niet te doen.

Niet alle auto’s zijn echter even vriendelijk voor het milieu en daar komt stikstof om de hoek kijken. Volgens Jan Anne Annema, vervoerdeskundige van de TU Delft, zijn met name oude diesels een groot deel van het stikstofprobleem. Dat zegt ze tegenover het AD. Een diesel uit 1999 stoot bijvoorbeeld zes keer meer stikstofoxide uit in vergelijking met de modernste diesels.

De Nederlander in een modernere auto krijgen zou dus al enigszins bijdragen aan een vermindering van de stikstofuitstoot. In ons land rijden er meer dan een miljoen auto’s van 15 jaar of ouder op de wegen. Daarmee vertegenwoordigen ze 17 procent van het Nederlandse wagenpark. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 50 procent van de uitstoot van fijnstof en 35 procent van de stikstof. Een opkoopregeling vanuit het kabinet zou een motivatie kunnen zijn om over te stappen naar een modernere auto. En dan zijn niet zozeer de oudere, kleine benzineauto’s het probleem, maar met name de oudere diesel bestelwagens die nog relatief veel kilometers maken.