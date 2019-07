Meer dan 30 graden en hier in Nederland rijden strooiwagens

Is de hitte naar het hoofd gestegen of is hier iets anders aan de hand?

Terwijl het bloedheet is buiten kunnen inwoners van de gemeente Noordenveld (Drenthe) een strooiwagen tegenkomen. De medewerkers zijn niet door de hitte bevangen. Het is juist een preventieve maatregel vanwege de hoge temperaturen. In de winter worden strooiwagens ingezet om asfalt ijsvrij te maken wat resulteert in veiligere rijomstandigheden. Met een warme zomer zijn er andere dingen aan de hand.

Met de huidige temperaturen kan het gebeuren dat het asfalt wat stroperig wordt. De temperatuur van de weg kan zelfs zo oplopen dat het asfalt zich gaat vastplakken aan auto- en motorbanden die over de weg rijden. Strooiwagens sproeien pekelwater die de temperatuur van het asfalt naar beneden brengen. De gemeente in Drenthe sproeit op wegen met een slijtlaag en op wegen met nieuw asfalt.

Tegenover Dagblad van het Noorden laat de gemeente weten de strooiwagens vanmorgen en afgelopen middag ingezet te hebben. Omdat het de rest van de week zelfs nog warmer gaat worden is Noordenveld van plan om ook morgen en overmorgen de strooiwagens te laten rijden. De Gelderlander schrijft dat tevens in Arnhem gestrooid gaat worden en zo zijn er ongetwijfeld nog meer gemeentes die dergelijke maatregelen nemen.

Het is zeker niet uniek dat strooiwagens in de zomer ingezet worden. Enkele jaren geleden schreven we ook er in Nederland bij temperaturen van meer dan 30 graden gesproeid ging worden.