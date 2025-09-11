Video: automobilist is motorclubje zat

En terecht
Een clubje motorrijders negeert massaal het rode licht. Dit tot ergernis van een automobilist die gewoon door groen komt.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Reacties
erce zegt
Ik moet echt even bijkomen van de gebeurtenissen in deze video.
sanderkomnogeensergens zegt
Ik had een beetje urineverlies zelfs.