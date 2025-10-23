Waarom kost deze 16 jaar oude C63 op Marktplaats een ton?!

Deze C63 is extreem prijzig.

Nu de C63 geen V8 meer heeft, is de W204 met zijn 6,2 liter V8 gaver dan ooit. Je kunt ze ook voor relatief weinig op de kop tikken. Er zijn al exemplaren te vinden voor minder dan 25 mille. Dat kun je met een aantal neven wel bij elkaar krijgen.

Goed, je kunt dus een C63 voor €25.000 kopen, maar je kunt er ook eentje voor een ton kopen… Het grijze exemplaar wat je op de foto’s ziet wordt op Marktplaats aangeboden voor €99.995. Voor dat geld heb je ook C63 E Performance. Oké, slecht voorbeeld, maar er zijn veel dikkere auto’s die je voor dit geld kunt kopen.

De reden dat er zoveel voor gevraagd wordt is – je had het misschien al geraden – de kilometerstand. Deze auto heeft slechts 7.733 kilometer gereden in 16 jaar tijd. Dat is inderdaad weinig, eerlijk is eerlijk. Volgens de eigenaar verkeert de auto in absolute nieuwstaat.

De eerste eigenaar (een Duitser) was een bescheiden man. Hij bestelde de auto niet alleen in grijs, maar liet ook alle badges achterwege. Daarmee is dit zo’n beetje de enige W204 C-Klasse in Nederland zónder AMG-logo’s.

Het is dus wel degelijk een C63 AMG. Onder de motorkap ligt de legendarische 6,2 liter V8, die 457 pk en 600 Nm naar de achterwielen stuurt. Deze C63 is een exemplaar van voor de facelift, te herkennen aan de ronde mistlampen. Motorisch is er verder geen verschil.

Een C63 AMG die niet is afgetrapt of verpest kom je zelden tegen, dus dit is een unieke kans voor verzamelaars. De vraagprijs van een ton lijkt ons erg optimistisch, maar je kunt in ieder geval terecht op Marktplaats als je interesse hebt.