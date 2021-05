Vierzits cabrio met dikke motor voor 25K - Autoblog advies - Autoblog.nl

We gaan in de VS shoppen voor een vierzits cabrio met dikke motor voor Autobloglezers!

Voor vandaag zijn we op zoek naar een auto voor Tom. Hij gaat binnenkort emigreren naar Californië in de regio van Los Angeles. Dus hij moet zijn twee auto’s die hij in Nederland heeft (een Z4 en 3 Serie) verkopen. Dan is het de bedoeling dat hij eenmaal aangekomen daar een nieuwe auto kan gaan kopen. Hij wil uiteraard een auto die past bij de omgeving. Want je hebt er veel zon, Canyon-roads en uitgestrekte natuur voor de nodige roadtrips.

Vierzits cabrio met dikke motor

Het moet sowieso een cabriolet zijn. Logisch, het is er altijd mooi weer. Ten opzichte van zijn huidige Z4 (E85) mag de auto wel iets praktischer en comfortabeler. Tom en zijn vrouw hebben een sterke voorkeur voor Europese premium auto’s. Liever geen plastic fantastic interieur, dus alle muscle cars komen te vervallen (daar komen we zo nog even op terug bij het kopje ‘Camaro’). Zelf zit Tom te denken aan een BMW M3 (E93). Tom is ook wel nieuwsgierig naar auto’s die je in Nederland niet kon krijgen en in de VS juist wel. Qua vierzits cabrio’s kunnen we daarover kort zijn: als het gaat om premium Europees is het allemaal hetzelfde, op wat details na.

Het lijstje met wensen en eisen voor eengave vierzits cabrio met dikke motor ziet er als volgt uit:

Huidige auto’s BMW 330e en Z4 2.5 Koop/Lease Koop Budget $25K (mag iets meer is zijn) Jaarkilometrage 30.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Emigratie naar Californië Gezinssamenstelling Mijn vrouw en ik Voorkeursmodellen Moet een cabrio zijn, graag 2+2, automaat. Voorkeur voor BMW’s, momenteel gefocust op een E93 M3 No go Auto’s met plastic fantastic dashboards

BMW M3 Convertible (E93)

$ 24.999

2008

92.216 miles

Zoals wel vaker, bij het doen van de aanvraag wordt de beste suggestie al gegeven. Althans, met de specifieke eisen die gesteld worden. Als je op zoekt bent naar een gele vrucht in een praktische schil, kom je al gauw uit bij een banaan. De BMW M3 Cabrio is een beetje een ambivalente auto. Want het is wel degelijk een vierzits cabrio met dikke motor. Maar eigenlijk is de 335i Cabrio een fijnere auto. Kijk, de M3 Cabrio combineert een hitsige motor met een serieus zware dakconstructie. Althans, als je de coupé hebt gereden merk je dat. An sich is het een geweldige auto met een briljante motor. De meeste hebben een handgeschakelde zesbak, maar de DCT is heel erg goed. Veel prettiger dan de SMG’s van die tijd.

Wel willen we je aanraden íets meer uit te geven dan je zelf hebt beoogd. Simpelweg omdat je uitkomt bij M3’s met heel erg veel ervaring. Een iets jongere M3 met minder kilometers zorgt over het algemeen ook voor minder kosten. Naar Amerikaanse begrippen is de M3 overigens extreem onbetrouwbaar. Daarnaast het ook nog eens vrij prijzig. Gelukkig zijn er in Californië voldoende BMW-specialisten. Maar houdt er rekening mee: deze auto’s zijn bijzonder kostbaar om rijdend te houden.

Chevrolet Camaro SS Convertible

$ 26.950

2017

44.922 miles

Tsja, je kan wel zeggen dat je geen Muscle Car wilt, maar is dat wel zo? Voor 25-30 mille heb je een smoezelige M3 met veel ervaring. Of je hebt dit: een snaarstrakke Camaro van slechts 4 jaar oud. Dát is pas een gave vierzits cabrio met dikke motor! De Camaro SS heeft een veel beter klinkende V8 die lichter is bovendien. Bovendien levert de LS V8 meer vermogen en veel meer koppel. Hetzeflde geldt ook voor het gewicht: ongeveer gelijk. Voor iets meer dan 25 mille heb je de tweede generatie Camaro SS.

Dat is een bijzonder puik platform waar zelfs Wouter de grootst mogelijke lol mee had.

In Nederland was de auto net zo duur als M4 Cabrio. Dus in vergelijking met een oude M3 krijg je extreem veel waar voor je geld met deze Chevrolet. Qua sturen en wegligging scheelt het niet eens zo gek veel met de BMW (alhoewel de Camaro een betere stuurinstallatie heeft). Ja, het interieur is iets minder fraai dan dat van een E93, maar dat was destijds ook niet de maatstaf ofzo. Zo plastiekerig als een Mustang uit 2012 is het absoluut niet.

Audi S5 Premium Plus Cabriolet (B8)

$ 26.200

2014

74.150

Misschien wel de beste koop in deze klasse ‘vierzits cabrio met dikke motor’ is de Audi S5 Cabrio. Het is zo’n auto die alles goed doet en overal prima scoort. Nee, op een canyon is een M3 Cabrio met ESP uit net wat leuker, wellicht. Maar de S5 heeft verder alles mee. De auto ziet er nog bovengemiddeld vers uit. Zeker het facelift-model oogt nog heel recent. Het interieur is bijzonder fraai qua materialen en afwerking.

De motor van de S5 is ook erg prettig: een 3.0 met mechanische supercharger. Deze motor kun je kinderlijk eenvoudig voorzien van 100 pk extra. De auto is prima te gebruiken als daily. Er zit zowaar een bruikbare kofferbak in en er kunnen mensen op de achterbank plaats nemen. Niet de leukste cabrio, maar wel een perfect totaalplaatje. Zeker in de VS, waar je ze vindt in allerlei interessante kleuren qua lak, dak en bekleding.

Infiniti G37 IPL Convertible (CV36)

$ 23.950

2012

45.242 miles

We hebben ook een verstandige en aparte keuze voor je als je zoekt naar een vierzits cabrio met dikke motor. De Infiniti G37 IPL Convertible is namelijk een absolute topper. In tegenstelling tot BMW, Audi en Mercedes worden deze auto’s geleverd met zo ongeveer alle mogelijke opties. Dus de auto’s zijn compleet en luxe. Geen lege knopjes die je aanstaren met een blik van ‘jij kon ons niet betalen’.

De motor komt uit een 370Z en is een van de weinige V6-motoren met karakter. In deze IPL-uitvoering heeft ‘ie net wat meer pit en is het chassis strakker. Qua prestaties is het geen strepentrekker, alhoewel je met 320 pk eenvoudig een ticket zult scoren bij de lokale Rosco P. Coltrane. Een goed alternatief met bijna dezelfde kwaliteiten is de Lexus IS350C. Die auto is in de VS wel leverbaar geweest met 3.5 V6, in plaats van de 2.5

Mercedes-Benz CLK 63 AMG Cabrio (A209)

$ 23.999

2007

49.985 miles

Niet onaardig bedoeld, maar in plaats van een M3 Cabrio moet je deze overwegen. Is de CLK dan beter? Nou, de auto op zich zelf niet misschien, maar de uitvoering juist wel. Qua stijfheid is het op zich goed toeven in de Mercedes, maar je merkt aan de huidige E-Klasse dat het een stuk beter kan. Het voordeel is die motor. De 6.2 liter V8 is een waar pareltje. In tegenstelling tot de M3 Cabrio heb je een enorme lading koppel en valt het gewicht redelijk mee.

Het enige dat de vreugde een beetje bederft, is de ietwat trage automaat. Naar 2021-maatstaven is die niet meer supersnel. Maar het is wel een sterke unit. Ook wat waard. Ook hier is de motor niet vrij van de nodige kuren en aandachtspunten. Als een achterbankje niet nodig is voor personen, moet je overigens direct een zo net mogelijke SL55 AMG kopen.

Jaguar XK Convertible 5.0 (X150)

$ 26.595

2011

49.325 miles

Aanvankelijk wilde we een Maserati GranTurismo Cabrio zoeken. Die konden we helaas niet vinden, want die beginnen pas bij 35.000 dollar. Dan zit je ook nog eens aan de onderkant van het gamma. De Jaguar XK is goed te vinden in het budget. Voor het geld kun je kijken naar een facelift met 5.0 of een pre-lift XKR. Het postfacelift model is mooier en die atmosferische 5.0 is magisch.

In vergelijking met de M3 motor heb je helemaal bovenin in de toeren ietsje minder vermogen, maar onderin heb je zoveel meer koppel dat het lijkt alsof de XK 5.0 veel sneller is. Qua wegligging is de Jaguar behoorlijk gewaagd aan de BMW. Het interieur van de Jaguar is fraaier. Met name de leerkwaliteit van de Brit is veel beter dan het plastic dat BMW zelf leer durft te noemen.

YOLO: Porsche 911 Carrera 2 (996)

$ 22.950

2003

108.435 miles

Kort door de bocht: als het kan, koop zo’n Shelby GT500 Cabrio. Als je toch in Californië woont, heb je daar een top auto aan die je nooit zal vergeten. Maar ja, we hebben de wens begrepen. Als het dan Duits moet, pak dan een Porsche 996.2 Carrera 2 cabrio. Die zijn in California voor goede prijzen te vinden. Voor 20-25 mille vind je daar keurige 996-modellen van ná de facelift. Ga voor een zwarte met beige interieur voor het ware Hank Moody-effect. De 996 begint nu pas langzaam op waarde geschat te worden.

De besturing van de 911 is van dit rijtje verreweg het beste. Die 3.6 motor met 320 pk is een heerlijkheid en vanwege het lage gewicht heb je er meer dan voldoende aan. Zorg wel dat je een handbak hebt, de tiptronic was destijds niet eens zo verkeerd, maar tegenwoordig wel erg traag. Daarbij mis je een versnelling ten opzichte van de handbak. Qua kosten zijn er een paar punten waar je op moet letten, maar bij @Wouter viel het heel erg mee.