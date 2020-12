Alfa Romeo Giulietta uit zijn lijden verlost - Autoblog.nl

De Alfa Romeo Giulietta is niet meer. Vinden wij dat erg? Of dacht je dat ‘ie al lang uit productie was?

Het C-segment is voor veel merken heel erg belangrijk. De marges zijn er redelijk, maar de afzet is er enorm. Veel merken hebben dan ook een dergelijke hatchback in de aanbieding. Zo ook Alfa Romeo, dat sinds Alfasud onafgebroken aanwezig is geweest in dit segment.

Na de Alfasud kwamen de 33, 145 (en 146), 147 en uiteindelijk de Alfa Romeo Giulietta. Die laatste loopt al een tijdje mee. Sinds 2010 proberen de Alfa-dealers deze te slijten aan het grote publiek. Een looptijd van 10 jaar is enorm lang voor een dergelijke auto. Het was bij introductie al niet een van de modernste. In de tussentijd heft de Duitse concurrentie het C-segment (A3, 1 Serie en A Klasse) voor de tweede keer ververst. Op een particuliere Alfist en zwager van een Alfa-dealer kocht niemand de Giulietta meer.

Dit jaar werden er namelijk iets meer dan 30 stuks van de Alfa Romeo Giulietta verkocht. In 2011 was de auto redelijk gewild (bijna 2.500 stuks) en 2012 was ook nog wel aardig (bijna 1.500 stuks). Daarna gleden de cijfers af naar zo’n 500 per jaar. Veel te weinig voor een auto in dit segment. Ondanks de vele opfrisbeurten (de Giulietta kreeg er drie) was de auto niet vers genoeg voor de consument. En waarschijnlijk was de auto voor de gemiddelde Alfa-fan te generiek. Het was de bedoeling om de Alfa Romeo Giulietta begin volgend jaar in te laten slapen, maar het model heeft per direct een spuitje gekregen.

Dat het einde van de Alfa Romeo Giulietta eraan kwam, wisten we al. Een opvolger staat naar goede traditie niet klaar. Volgens Alfa Romeo moet de Tonale de opvolger gaan worden. Die plug-in hybride crossover is wel in concept-vorm aangekondigd, maar er zijn bizar weinig tekenen van leven voor de productieversie.

Sowieso is het maar de vraag of Alfa Romeo al deze crisissen wel te boven gaat komen. In Nederland werden er dit jaar nog geen 300 in totaal van verkocht. 175 stuks van de Guilia en 72 exemplaren van de Stelvio. Die twee auto’s moesten de redding worden voor het merk. Ondanks de kwaliteiten van die auto’s lijkt dat niet het geval te zijn. De nieuwe GTV en 166 die op stapel stonden, zijn ook al geschrapt. Alfa Romeo is nu een merk met slechts twee modellen in de aanbieding. Alweer.