Deze Alpine concept car kan van jou zijn

Een concept car kun je meestal niet kopen, maar Alpine pakt het helemaal anders aan met de GTA Concept.

Alpine is een merk waar bijna iedere petrolhead blij van wordt. De Alpine A110 is namelijk een ultieme funmobiel. We sinds 2018 alleen weinig nieuws gezien van Alpine. Alles was een variatie op het thema A110.

Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar het is ook wel eens leuk om wat anders te zien van Alpine. Gelukkig is er nu voor de afwisseling de Alpine GTA Concept. Je zou denken dat deze is geïnspireerd op de Alpine GTA, maar niets is minder waar. Het is wederom een herinterpretatie van de A110. Vinden we dat erg? Nee, want dit ziet er gewoon heel gaaf uit.

De GTA Concept is niet ontworpen door Alpine zelf, maar door een Russische designer. Hij heeft zich dus niet gebaseerd op de huidige A110, maar is weer bij het origineel begonnen. Hij wist daarmee de aandacht van Alpine te trekken, die nu zelf aan de haal gaat met dit concept.

Dit betekent helaas niet dat ze de auto ook echt gaan bouwen. Wat gaan ze wel doen? De GTA Concept wordt gepresenteerd als NFT. Alpine spreekt zelf van een wereldprimeur. Het is namelijk de eerste keer dat een fabrikant een concept car puur als NFT uitbrengt. Welkom in 2021.

Alpine presenteert de GTA Concept met vijf liveries, waaronder de bovenstaande klassieke blauwe kleurstelling en de F1-livery. Elk van deze varianten wordt uitgebracht als NFT. Als je zo’n NFT koopt mag je jezelf dus eigenaar noemen van het digitale product.

Wat heb je daaraan? Nou, voor zo’n NFT wordt soms grof geld neergeteld. Zo werd er onlangs bijna €2 miljoen betaald voor een digitaal kunstwerk met een Nissan GT-R. Er was weliswaar een echte Nissan GT-R bij de prijs inbegrepen, maar het leeuwendeel van het bedrag werd dus betaald voor een virtueel product.

Alpine gaat deze 5 NFT’s ook veilen deze week. Er zijn in dit geval geen echte Alpine’s bij de deal inbegrepen. Jammer maar helaas. Je biedt dus puur op een digitale auto. Of, zoals Alpine het liever noemt: een digitaal kunstwerk.