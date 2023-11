Phantom Coupé maakt tóch een comeback!

De makers van de Mulsanne Coupé (dat was niet Bentley) komen nu met een nieuwe Phantom Coupé.

De Phantom Coupé is een van de meest overbodige auto’s die je maar kunt verzinnen. Je hebt een enorme slee met alle bijbehorende nadelen, plus de nadelen van een coupé. Kortom: het slechtste van twee werelden. Maar zo’n Phantom Coupé is wél heel gaaf.

Daarom vinden wij het jammer dat Rolls-Royce niet met opvolgers komt voor de Phantom Coupé en Phantom Drophead Coupé. De enige coupé die je nog kunt krijgen bij Rolls-Royce is de elektrische Spectre. Daar is niks mis mee, maar het is geen Phantom.

We hebben vandaag echter goed nieuws voor de liefhebbers van Rolls-Royce coupés. Een coachbuilder heeft het heft in eigen handen genomen en komt nu zelf met een nieuwe Phantom Coupé. Het gaat om een project van Ares Design, dat onder leiding staat van Dany Bahar.

Misschien wordt je een beetje sceptisch bij het horen van de naam Dany Bahar, maar Ares Design heeft al bewezen dat ze een dergelijk klusje kunnen klaren. Zij maakten namelijk eerder de prachtige Bentley Mulsanne Coupé. Wederom zo’n auto die Bentley eigenlijk zelf had moeten bouwen.

We moeten het vooralsnog doen met twee renders, maar die zien er in ieder geval veelbelovend uit. Als Rolls-Royce de auto zelf had ontworpen had ‘ie er waarschijnlijk niet beter uitgezien. Ares Design heeft zelfs de typerende ‘suicide doors’ overgenomen van de vorige generatie Phantom Coupé.

Bij dit soort creaties gaat het soms om een one-off, maar Ares Design spreekt van een limited edition. Ze zijn dus voornemens om meerdere exemplaren te bouwen. Onze zegen hebben ze in ieder geval!