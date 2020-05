Waarom Porsche onder de 911 standaard Goodyear monteert

Een (super)sportauto verdient SuperSport-banden.

Je had het wellicht al gezien: dankzij onze samenwerking met Goodyear maak je nu kans om zelf een Porsche 911 aan de tand te voelen. De keuze voor een 911 is niet uit de lucht gegrepen: Porsche monteert namelijk standaard Goodyear Eagle F1 Assymetric-banden op de nieuwe 992. En dat is niet de enige connectie die Goodyear met Porsche heeft.

SuperSport-reeks

Naast de high performance Eagle F1-banden heeft Goodyear vorig jaar ook een reeks banden geïntroduceerd voor het écht serieuze werk. Dit zijn zogenaamde Ultra Ultra High-Performance-banden. De nieuwe reeks van Goodyear bestaat uit de Supersport, de SuperSport R en als klap op de vuurpijl de SportSport RS. Deze laatste is speciaal ontwikkeld voor de ultieme tracktoys van Porsche: de GT3 RS en GT2 RS.

De SuperSport is vooral gericht op topprestaties op de openbare weg. Bij de SuperSport RS ligt de focus op circuitgebruik, hoewel de band nog altijd op de openbare weg gebruikt kan worden. De SuperSport R vormt een middenweg: deze band is zowel gericht op straat- als circuitgebruik.

SuperSport

De Goodyear SuperSport-band is in de eerste plaats bedoeld voor de openbare weg. Hierin zijn echter ook raceïnvloeden verwerkt. Dit resulteert in optimale grip en wegligging. Dit is onder meer te danken aan de stijve ribben en zijwanden. Omdat deze banden nog altijd bedoeld zijn voor de openbare weg is daarbij comfort niet uit het oog verloren. Hoewel de band is afgestemd op een droog wegdek is er wel degelijk rekening gehouden met de prestaties op een nat wegdek. Hiervoor zijn de drie segmenten in het midden van de band bedoeld. De segmenten aan de buitenkant zijn juist weer bedoeld om de prestaties op droog wegdek te verbeteren. Dat is waar de banden het best tot hun recht komen.

SuperSport R

De Goodyear SuperSport R is meer gericht op circuitgebruik, naast het gebruik op de openbare weg. In de rubbersamenstelling is hars verwerkt, waardoor er meer wrijving ontstaat. Om de stabiliteit te verbeteren zijn er brugjes geplaatst in de groeven die vervorming in de bochten tegengaan. Verder heeft Goodyear ervoor gezorgd dat de druk optimaal over het oppervlak van de band verdeeld wordt.

SuperSport RS

De Goodyear SuperSport RS is de band die voor het meest extreme gebruik bedoeld is. Rijden op het circuit vormt namelijk de focus. Voor deze band heeft Goodyear gebruik gemaakt van een speciale rubbersamenstelling die afkomstig is uit de racewereld. Hoewel de SuperSport RS op het circuit zijn mannetje staat, kun je er na afloop van de trackday ook gewoon de openbare weg mee op.

GT3 en GT2 RS

Om aan te geven waar de banden mee overweg moeten: de GT2 RS stuurt maar liefst 700 pk en 750 Nm aan koppel naar de achterwielen. Bij de GT3 RS is dat 520 pk en 470 Nm koppel. De banden krijgen het dus zwaar te verduren. De SuperSport RS-banden kunnen hier echter uitstekend mee overweg, want ze zijn speciaal voor de GT3 RS en GT2 RS gehomologeerd.

Raceverleden

De SuperSport-reeks is geïnspireerd op de racerij. Goodyear weet daar alles van. In 1901 voorzag het merk Henry Ford al van racebanden. Sindsdien zijn er al talloze racewagens op Goodyear-rubber naar de overwinning gereden. Ze hebben onder meer 361 F1-overwinningen op hun naam staan. Al deze ervaring kwam zeer goed van pas bij het ontwikkelen van de SuperSport-reeks.

Cashback- en winactie

Mocht je nu een set willen bestellen van de bovengenoemde banden, vergeet dan vooral niet gebruik te maken van de cashback-actie van Goodyear en Autoblog. Daarmee kun je namelijk mooi tot €40 terugkrijgen. Deze actie geldt niet alleen voor de Supersport-banden, maar voor alle Goodyear- én Dunlop-banden. Bovendien kun je jezelf op onze site via dit formulier aanmelden om kans te maken op een 911 Experience.