WEY VV7 GT is een goedkope Brabus met 21″ velgen

Eindelijk, de WEY VV7 GT is goedkoopste nieuwe Brabus ter wereld. Als we de Smartjes even niet meerkenen.

Niet iedereen is even weg van een lekker potje tunen. Een fabrikant is jarenlang bezig om een een goede auto te ontwikkelen die aan alle mogelijke eisen (zowel overheid als consument voldoet), vervolgens gaat een tuner met enkele onderdelen die gehele balans en het compromis aantasten.

Fabrikanten status

Maar dat is niet altijd het geval. er zijn voldoende tuners die daadwerkelijk iets toevoegen. Sommigen doen dusdanig veel dat ze een fabrikanten-status hebben. Denk aan Alpina, Ruf en natuurlijk ook het onderwerp van vandaag: Brabus. Brabus is een enorm groot bedrijf dat werkelijk van alles kan doen. Ook bouwt Brabus speciale modellen voor andere merken zoals Kia, Nissan en Infiniti. In dit artikel lees je alles over de ontsaansgescheidenis en wat ze tegenwoordig allemaal doen. Heel erg veel namelijk.

WEY VV7 GT

Het project van vandaag is wel heel bijzonder. Het gaat namelijk om de auto die we natuurlijk allemaal kennen als de WEY VV7 GT. Mocht je de WEY VV7 GT niet kennen, wees gerust, er schijnen heel veel mensen te zijn die de WEY VV7 GT niet kennen. Daarom zullen wij de WEY VV7 GT even aan je voorstellen. Mocht je WEY niet ook al niet kennen, dat is een onderdeel van Great Wall Motors. WEY richt zich op de markt van luxe crossovers. Afgelopen jaar stonden ze ook op de IAA in Frankfurt.

21″ Velgen

De WEY VV7 GT is de sportieve variant van de WEY VV7, een medium crossover. Je kan de WEY VV7 in diverse smaakjes krijgen. Denk aan de WEY VV7c, VV7s, VV7x en de VV7 PHEV. De VV7 GT is het sportieve topmodel uit deze range. De crossover is nu voorzien van 21″ velgen, rode remklauwen, dikke bumpers, centraal geplaatst achterlicht (zoals de auto van Lewis Hamilton) en natuurlijk een spoiler.

Motor

Kortom, de auto ziet eruit als een soort miniatuur GLE Coupé. Qua performance kom je overigens niet in de buurt van zo’n auto. De WEY VV7 GT is namelijk voorzien van een 2.0 viercilinder. Deze is voorzien van een turbocompressor, waardoor het vermogen meer dan adequaat is, maar niet inspirerend. Alle 227 pk’s aan vermogen en 387 Nm’s aan koppel is worden via een zeventrapsautomaat afgeleverd aan de voorwielen.

Prijs

Dan het goede nieuws en dat is de prijs. Je rijdt namelijk in een echte fabrieks-Brabus voor niet al te veel geld. De WEY VV7 GT wordt alleen in China verkocht. Daar wensen de dealers er zo’n 191,800 yuan voor te krijgen, omgerekend iets meer dan 25.000 euro. Daarmee is het toch een van de goedkoopste manieren om een bonafide Brabus te rijden.