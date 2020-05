Wat kost de goedkoopste Alfa Romeo Giulia Q tegenwoordig?

Dit moet je vandaag de dag neertellen voor de goedkoopste Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Afgelopen week presenteerde Alfa Romeo de vernieuwde Giulia en Stelvio Quadrifoglio. Dit is een modeljaar update en geen facelift. De wijzigingen zijn dan ook minimaal. Dat heeft zo zijn voordelen. Zo oogt een vier jaar oude Quadrifoglio nog altijd net zo ‘fris’ als het huidige exemplaar.

Ongeveer een jaar geleden schreven we een artikel over de destijds drie goedkoopste Giulia’s, waaronder een Quadrifoglio. De prijs kwam toen uit op 74.500 euro. Daarmee was de destijds drie jaar oude Q niet krankzinnig hard gedaald in waarde. De nieuwprijs van een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio lag in 2016 zo rond de 100.000 euro.

We zijn nu een jaar verder. Eens kijken op Marktplaats wat de ontwikkelingen zijn in vergelijking met mei 2019. Wat meteen opvalt is dat de goedkoopste Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio van dit moment een klap voordeliger is in vergelijking met de voordeligste van vorig jaar.

Voor 57.500 euro staat de 510 pk sterke sedan op de oprit. Deze Giulia Quadrifoglio heeft 96.159 kilometer gelopen en het betreft hier een handbak. Een auto is rood van kleur met de zilveren velgen en rode remklauwen. Een fijne combinatie toch? Het interieur is door het overdaad aan zwart een stuk minder fantasierijk.