Waarom rijdt Mercedes nu niet met rode auto’s?

Mercedes zou toch met rode auto’s rijden? Wij hebben de antwoorden!

Het is niet het weekend van Mercedes in sportief opzicht. Op zich is het lekker dat Hamilton vanaf P4 vertrekt en Russell vanaf P5, maar als je bedenkt dat er een Ferrari en Red Bull achteraan starten, hadden ze meer verwacht.

Het is wel het weekend van Mercedes zijn performance-divisie. AMG is namelijk 55 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd! Om dat te vieren heeft Mercedes een speciale livery. Collega @machielvdd had al mede gedeeld dat Hamilton en Russell dit weekend in een rode auto rijden.

Geen rode auto’s van Mercedes

Maar de oplettende kijker zal gezien hebben dat die auto’s gewoon zilver zijn! En het wieldeksel heeft ook niet de iconische vijfspaak heeft van de Rote Sau. Hoe zit dat eigenlijk? Er staat een show-auto in de fanzone waarbij de neus rood is. De raceauto’s krijgen ‘m uiteindelijk niet.

Er zijn eigenlijk meer redenen om het niet te doen, dan om het wel te doen. Dat laat Toto Wolff weten aan Autosport. Ten eerste heeft Mercedes slechte herinneringen aan een speciale livery. De laatste keer dat ze het deden – in 2019 tijdens de GP van Duitsland – liep uit op een enorm debacle waarbij ze compleet nat gingen. Wat een eenvoudige 1-2 had moeten zijn, werd een DNF voor Bottas, matige race voor Hamilton en een blamage voor het team.

Triple header

Dan is er nog een reden. Er worden drie races achter elkaar gereden. De teams vertrekken zondagavond en gaan direct naar Zandvoort. En na de GP van Nederland vertrekt de karavaan naar Monza. De livery zou dan ook drie races erop blijven voordat ze terugkomen bij de fabriek.

Als laatste is er nog een praktische reden om het niet te doen. De rode lak zou te zwaar zijn. Mercedes wilde minimale impact op hun prestaties hebben en ze hebben al moeite om de auto zo licht mogelijk te maken. D

Dus uiteindelijk staat het racenummer in een rond wit vlak als eerbtoon. Ook mooi.

