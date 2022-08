Dit is de startopstelling voor de Grand Prix van België

Met al die straffen is het overzicht van wie nou precies waar start natuurlijk zoek. Autoblog dook even in de materie en we hebben de volledige startopstelling voor de Grand Prix van België voor je!

Het was een aparte kwalificatie voor de Grand Prix van België zojuist. Normaal gesproken zouden we ‘JUICHEN!’ voor het resultaat met Max Verstappen dik op pole position. Los van het feit dat de Nederlander zo’n enorme voorsprong had, dat het met Max vanaf P1 morgen waarschijnlijk een saaie race zou worden. Maar dat laatste gaat dus niet gebeuren, want VER was één van zeven coureurs die gridstraffen incasseren.

Dat zoveel coureurs en teams daarvoor kiezen, heeft meerdere redenen. Ten eerste is Spa Francorchamps een circuit waarbij inhalen voor mogelijk geacht wordt gehouden. Soms is dat overigens niet geheel terecht, want we hebben ook wel eens gezien dat iedereen in een treintje rijdt. Maar goed, Monaco is het in ieder geval niet.

Daarbij komt nog weer zo’n gezellig technisch dingetje waar je in de Formule 1 altijd bedacht op moet zijn. 1 september is de tweede van twee stappen om de motoren te bevriezen. Nu is het níet per se zo dat teams nieuwe onderdelen die ze nog wilde introduceren absoluut voor 1 september gebruikt moesten hebben. Dit alles is weer gevat in extreem gecompliceerde regeltjes. Onder de streep, was het gewoon het handigste deze onderdelen wel vast ingezet te hebben op tenminste een van de twee auto’s. Dus tel reden een op bij reden twee en je hebt zeven coureurs die een straf pakken.

Maar dan komen de volgende gecompliceerde regels om de hoek. Want hoe zit het nou precies met die gridstraffen? Dit begrijpt eigenlijk vrijwel niemand, zelfs Martin Brundle niet. In principe is het kennelijk zo dat als je meer dan 15 plekken straf incasseert, je een ‘back of the grid’ straf krijgt. Kortom, dan rekent men niet meer, maar start je gewoon achteraan. Nu hadden alle zeven coureurs die een straf pakken een dergelijke straf…

Doch omdat Bottas dan weer vooral straf kreeg vanwege zijn bak en niet vanweg zijn motor, staat hij om een of andere reden vóór de andere gestraften. Ondanks dat de geweldige vent vandaag de langzaamste was in de kwalificatie dus. Ocon en Norris daarentegen lijken op een gekke manier een zware pijp te roken. Zij hebben in tegenstelling tot VER en LEC geen nieuwe versnellingsbak gestoken, maar staan toch achter de titelpretendenten vanwege de kwalificatieuitslag en de regel van de ‘back of the grid’ straf.

Mogelijk krijgt dit dus nog een staartje, maar voor nu heeft dit alles de volgende grid tot gevolg. Sommige coureurs als bijvoorbeeld Vettel gaan stip omhoog:

Sainz – Ferrari Perez – Red Bull Alonso – Alpine Hamilton – Mercedes Russell – Mercedes Albon – Williams Ricciardo – McLaren Gasly – Alpha Tauri Stroll – Aston Martin Vettel – Aston Martin Latifi – Williams Magnussen – Haas F1 Tsunoda – Alpha Tauri Bottas – Alfa Romeo VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Ocon – Alpine Norris – McLaren Zhou – Alfa Romeo Schumacher – Haas F1

Waarvan akte. Zin an.