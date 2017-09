Waarom tankstations een ideale hangplek voor spoken zijn

hooooh....boooooooooh....

Net als in spooksteden is er bij tankstations tegenwoordig veelal geen levende ziel meer te bekennen. Inmiddels is er een omslagpunt bereikt: voor het eerst zijn er in Nederland meer onbemande tankstations dan bemande pompen. Dat meldt althans marktonderzoeker Petrolview in vakblad TankPro.

Momenteel zijn er 2.068 pompen zonder personeel en nog 2.044 bemande tankstations. In 2011 was nog ‘slechts’ een derde deel van de pompstations onbemand. De meest logische verklaring voor de opmars van de onbemande pompen is het feit dat er geen werknemers betaald moeten worden. Dat vertaalt zich in een lagere prijs voor een liter peut en minder kosten voor de oliemaatschappij. Een klassiek gevalletje automatisering dus.

De verwachting is dat de huidige trend zich de komende tijd zal doorzetten. De meeste grote namen zoals Shell, Esso, BP en Total hebben al onbemande pompen. Het is bekend dat traditionele pompen met bemanning het moeilijk hebben. Om het tij te keren proberen zij andere bronnen van inkomsten aan te boren zoals hondenwasserettes en dergelijke.