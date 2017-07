Waarom Tesla minder auto’s leverde dan gehoopt

De EV-fabrikant had wat plooien glad te strijken.

In het tweede kwartaal van dit jaar wist Tesla iets meer dan 22.000 auto’s te verkopen. Men had gehoopt dat dat aantal een stukje hoger zou uitvallen, maar productieproblemen met de accu’s zorgden ervoor dat er minder auto’s geleverd konden worden. Analisten hadden verwacht dat Tesla in Q2 zo’n 23.000 auto’s aan de man zou brengen. De productie kwam trouwens uit op 25.708 exemplaren in het tweede kwartaal.

Toch heeft de Teslaliefhebber genoeg om naar uit te kijken. Aanstaande vrijdag zou namelijk het allereerste exemplaar van de Model 3 klaar moeten zijn. De productie van Tesla’s kleinste wordt per maand exponentieel opgeschroefd. Richting het einde van het jaar rollen er dan ook duizenden van die EV’s per maand van de band. Het merk heeft reeds 400.000 orders voor de Model 3 genoteerd.

Model S en Model X weer sneller

Musk heeft heel goed door dat rappe sprinttijden ideaal zijn voor de marketing van je autofabriek en dus zijn diverse Model S‘en en Model X‘en weer een klapje sneller bij 100 km/u. De Model S 75 doet ’t in 4,3 tellen, dat was 5,5 seconden. De S 75D gaat een secondje omlaag naar 4,2 seconden en de S 100D is maar een fractie sneller met een sprinttijd van 4,1 seconden. Verder zijn ook de Model X 75D en 100D aangepakt, die gaan nu in respectievelijk 4,9 en 4,7 seconden naar 100 km/u.