De oudere diesel sterft uit in Nederland

En het is allemaal de schuld van grote steden.

Sinds de invoering van milieuzones in Utrecht en Rotterdam neemt het aantal diesels die voor het jaar 2001 op kenteken zijn gezet af. In die zones zijn diesels die voor dat jaar op kenteken zijn gezet immers niet meer welkom. Wie alsnog de milieuzone betreedt met een oude diesel kan een prent op de deurmat verwachten. Daarnaast hadden diverse steden enkele jaren een sloopregeling, waarmee eigenaren van oudere auto’s hun wagen tegen vergoeding konden laten slopen.

In totaal waren er begin 2017 nog 155.000 oudere diesels in Nederland. Dat aantal bedroeg in 2010 nog 570.000 stuks. In Rotterdam daalde het aantal oude zelfontbranders het sterkst met een afname van 86% sinds 2010. In Utrecht rijden inmiddels nog 1.500 diesels van voor 2001 rond, daar daalde het aantal auto’s uit die categorie met gemiddeld 32 procent per jaar.

Den Haag en Amsterdam kennen geen milieuzone als in Rotterdam en Utrecht. Toch namen ook daar de aantallen oudere diesels af. Desalniettemin rijden in Amsterdam nog 5.500 van die auto’s rond. Da’s het hoogste aantal van alle grote steden. (via: CBS)

Foto: goeie ouwe Mercedes diesel door @prachtplaatje, via Autojunk