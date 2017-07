Laatste Aventador SV heeft een vleugje Porsche

Na 1200 feestnummers is het mooi geweest.

600 Coupes en 600 Roadsters. Het zit erop voor de Lamborghini Aventador Superveloce. Volgens een Schotse dealer is dit het laatste exemplaar van het gelimiteerde V12-vlaggenschip uit Sant’Agata Bolognese. Nu rolt de Aventador S van de band.

De laatste Superveloce is een bijzonder ding. De kleur die je ziet is ‘Liquid Metal Blue’. Bij Porsche-liefhebbers moeten nu de alarmbellen gaan rinkelen. Dit is namelijk een tint die verkrijgbaar was op de Porsche 918 Spyder (rijtest). Op de foto lijkt de Lambo grijs van kleur, volgens de dealer zit er echter duidelijk een blauwe tint in de lak. Zelfs de carbon onderdelen, die normaal gesproken niet gespoten worden, werden voorzien van de bijzondere kleur.

Om de auto extra te laten opvallen werd gekozen voor gouden velgen. Lamborghini Edinburgh zegt dat er geen andere Aventador Superveloce op de wereld is die zó persoonlijk werd samengesteld. Hoewel ik normaal gesproken fan ben van een kleurtje op een Lambo, vind ik deze SV om de een of andere reden erg geslaagd.

Fotocredit: Lamborghini Edinburgh