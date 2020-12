Waarom Tom Pistone ging racen met een duikfles als passagier - Autoblog.nl

Het eind van het jaar. Tijd voor reflectie, tijd voor verhaaltjes uit den ouden doosch. Zoals deze over Tom Pistone, die ging racen met een duikfles aan boord.

Over het algemeen hebben we het meestal over de F1 op deze prachtige site als het over autosport gaat. Het is natuurlijk de koningsklasse en er doet sinds een aantal jaar een Nederlander mee die het vrij aardig doet. Dus dat is logisch. Er zijn echter nog veel meer mooie raceklasses in de wereld, ondanks het feit dat de sport momenteel een beetje onder vuur ligt. Een van die klasses is de Amerikaanse NASCAR serie, waar nog steeds dikke V8-en het circuit over brullen.

Dat rondjes draaien op die ovals vinden wij Europeanen al snel een beetje plat vermaak. Doch een aantal hoog aangeschreven (F1) coureurs die het geprobeerd hebben in Amerika, laten wel zien dat er toch de nodige skills bij komen kijken. Juan Pablo Montoya bijvoorbeeld, toch een F3000 kampioen, Indy 500 winnaar en meervoudig F1 racewinnaar, deed er over het algemeen hooguit ‘leuk mee’.

Voor historie en geweldige anekdotes heb je bovendien geen hypermoderne F1 auto’s nodig. Je kan die bij wijze van spreken ook creëren op je lokale kartbaan. Vandaag belichtten we een van die vele anekdotes uit de NASCAR wereld. Namelijk het verhaal van Tom Pistone, die in 1959 en in 1960 op Daytona racete met een zelf gemonteerde duikuitrusting in zijn auto.

1959 was een speciaal jaar voor de NASCAR-serie, want dat jaar stond namelijk de First 500 Mile NASCAR International Sweepstakes at Daytona op de kalender. Die race staat nu bekend als de eerste ‘Daytona 500’ ooit ever. Het vier kilometer (2,5 mijl) lange circuit was gebouwd door Bill France, patriarch van The first family of NASCAR, zoals de Francejes nu genoemd worden.

Het werd een spectaculaire aangelegenheid. In de kwalificatie pakte Cotton Owens de pole met een gemiddelde van 230.455 km/h. In de race vochten mannen als Lee Petty, Johnny Beauchamp, ‘Fireball’ Roberts en Tom ‘Tiger’ Pistone op topsnelheid om de leiding. Er zwaaide de hele dag geen enkele gele vlag. Drie rondjes voor het einde joegen Lee Petty en Johnny Beauchamp deur aan deur de baan over. Het resulteerde in een fotofinish die drie dagen bestudeerd werd alvorens de winnaar, Lee Petty, bevestigd werd.

En zo ging Petty dus de geschiedenisboeken in. Maar hij is niet de enige. Want de race zal ook altijd bekend staan als de race waarin Tom ‘Tiger’ Pistone (kijk naar de tijger op zijn helm boven dit artikel) zijn duikuitrusting de hele race meetorste naast zich in de auto. De reden hiervoor was even koddig als simpel.

De racebaan van Bill France is namelijk gebouwd rondom het pittoreske waterlichaam Lake Lloyd. In de kwalificatierace was de onfortuinlijke Tommy Irwin daarin terechtgekomen. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar de angstloze ‘Tiger’ was toch een beetje geschrokken. Als overgehaalde landrot kon hij namelijk niet zwemmen.

En dus nam Tom het zekere voor het onzekere, ondanks het extra gewicht dat hij daardoor moest meeslepen. Met een stijlvol shirt voorzien van korte mauwtjes stapte hij in zijn vlijmsnelle, kreukelzone-loze auto, in de wetenschap dat hij in ieder geval niet zou verdrinken die dag. Pistone leidde enkele rondes de race en werd uiteindelijk achtste. Een jaar later werd hij met dezelfde uitrusting twaalfde.

De risicomijdende approach heeft Tiger geen kwaad gedaan. De beste man leeft namelijk gewoon nog steeds, op de indrukwekkende leeftijd van 91 jaar oud. Hij heeft zelfs een facebook pagina. What a guy…