Red Bull wil Alexander Albon best even uitlenen - Autoblog.nl

Red Bull Racing is in een gulle bui aan het eind van dit jaar. De renstal wil Alexander Albon best even uitlenen aan anderen.

De carrière van Alexander Albon is er eentje van pieken en dalen. Op de karts gold de Britse Thai als een van de grootste talenten van zijn generatie. Toen Albon echter opgepikt werd door het junioren programma van Red Bull, werd hij na een matig seizoen in de Formule Renaults alweer aan de kant geschoven. Dat was in 2012, wat sowieso een lastig jaar was voor de jonge Alexander. Moeder Albon draaide dat jaar namelijk de nor in, voor fraude bij de verkoop van exclusieve auto’s. Wellicht had dat ook wel zijn weerslag op Alex’ prestaties op het circuit.

Alexander Albon, Comeback Kid

In dat licht bezien is het misschien wel extra knap dat Albon zich toch weer terugvocht in een positie om überhaupt in aanmerking te komen voor de F1. In 2016 werd hij tweede in de GP3. In 2018 volgde de derde plaats in de F2, achter George Russell en Lando Norris en vlak voor Nyck de Vries. Albon had zich al ‘neergelegd’ bij een zitje in de Formule E, maar kreeg onverwacht een kans bij Toro Rosso in de koningsklasse. Red Bull zicht nieuw bloed en bij gebrek aan talent in eigen huis was Albon als ex-lid van het junior programma the next best thing.

Zegen werd een vloek

AA23 werd dus in het diepe gegooid, maar wist zich daar eigenlijk best goed uit te zwemmen. Misschien wel te goed, zou je met de kennis van nu kunnen zeggen. Omdat hij teammaat Kvyat het vuur na aan de schenen legde, kreeg niet Kvyat maar Albon de kans na een half jaartje al door te stomen naar Red Bull Racing. Gasly moest daar immers verdwijnen.

Als die kans komt, kan je ‘m natuurlijk niet weigeren. Zeker niet als het Helmut Marko is die de kans biedt. Maar de zegen is met terugwerkende kracht een vloek gebleken. Terwijl Gasly opleefde bij het zusterteam, verwelkte de glans die Albon aan het opbouwen was voor zichzelf met elke race naast Max Verstappen een stukje meer. Na twee jaar F1 is het daarom andermaal de vraag hoeveel toekomst er nog zit in de (F1) carrière van AA23. Hoe anders was dat geweest als hij gewoon door had kunnen gaan bij Toro Rosso/Alpha Tauri? We zullen het nooit weten…

Stoppen en opnieuw beginnen

Uiteraard heeft Albonio zelf al aangegeven dat zijn focus nu ligt op een terugkeer in de sport. Hij blijft voorlopig in ieder geval betrokken bij Red Bull Racing als reserve en als coureur voor de simulator. Daarbij heeft Helmut Marko nu aangegeven dat als een ander team Alexander even wil ‘lenen’, Red Bull daar best aan mee wil werken. Bij Motorsport-Total deelt de markante Oostenrijker een paar interessante inzichten over de kwestie:

Wij hebben hem [Albon] nog niet opgegeven. We gaan kijken of het ons lukt hem te stabiliseren. Hij gaat sowieso veel voor ons testen en in de simulator zitten. Daarbij is hij de reserve en dan gaat het bij ons dus om vier auto’s. Tevens zijn we bereid hem uit te lenen aan een ander team voor races, mocht die situatie zich voordoen. Dan kan hij weer wat race ervaring opdoen. Helmut Marko, wordt wat zachter op zijn oude leeftijd

Verstappen is ook wel errrrug goed

Volgens Marko ontbeert het Albon namelijk niet aan talent, maar aan een gebrek aan consistentie. Als de wind opeens draait of de banden op een onverwachte manier slijten, met name dan loopt het verschil met Verstappen enorm op. Daarbij tekent Der Helmut ook nog maar eens op dat onze Max juist wel belachelijk goed is op het aanvoelen van en inspelen op veranderingen aan de balans van de auto. Hij herinnert zich een anekdote uit Hongarije:

In Hongarije ‘vergat’ Verstappen op een gegeven moment zijn DRS dicht te klappen. Alsnog ging hij toen volgas door de bocht. Achteraf zei hij alleen maar tegen ons dat de auto in die bocht een beetje ‘onrustig’ was. Helmut Marko, koopt met enige regelmaat items in de Max Verstappen shop

Waarvan akte. Denk jij dat een ander team er goed aan zou doen AA23 een keertje te lenen? En welk team dan? Laat het weten, in de comments!