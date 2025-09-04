‘BMW M-spiegels’ nu ook beschikbaar op een veel goedkoper model

Onder het mom ‘je weet het maar nooit’: als jij BMW’s verafschuwt maar de spiegels van een M-model wel gaaf vindt, is er nu een oplossing.

Auto-ontwerpers hebben overal rekening mee te houden op het gebied van wetgeving. Dus ook zijspiegels. Die kunnen een doorn in het oog zijn. Visueel bijvoorbeeld, zo heeft de Peugeot 406 Coupé altijd zwarte spiegels omdat Pininfarina op die manier ze ‘minder opvallend’ wilde maken.

Spiegelen

Vandaar dat zelfs het ontwerpen van een setje spiegels tegenwoordig best wat aandacht nodig heeft. Want ook op aerodynamisch gebied is een goed ontworpen spiegel een nuttige toevoeging. Tegenwoordig hebben automerken wel onder de knie hoe dat moet, met bijzondere spiegelconstructies als gevolg.

BMW M-spiegels

Bij BMW denk je bij spiegels waarschijnlijk snel aan de ‘dubbele bevestiging’. Naast een bevestigingspunt onder, zit ook het bovenste deel aan de deur vast. Bij een experimentele BMW M6 ‘CSL’ die nooit op de markt kwam kreeg BMW een beter idee: wat als je omwille van de aerodynamica die dubbele bevestiging houdt, maar hem bovenaan nét niet bevestigt? Op de M6 kwam dat niet verder dan een prototype, maar op veel M-auto’s die volgden wel.

Mugen

Ook al denken we dat we niet heel veel mensen aanspreken: wellicht vind jij de spiegels van een BMW M heel gaaf, maar de BMW M zelf niet. Dan kan je nu bij Honda terecht. Naast de onthulling van de nieuwe Honda Prelude voor de Amerikaanse markt, kondigde het merk aan dat de orderboeken nu open zijn in Japan. Dat vond huistuner Mugen hét moment om hun onderdelencatalogus open te zetten. En het moet gezegd worden: het oogt puik.

De onderdelen voor de Honda Prelude maken van de ietwat standaard uitziende coupé een dik ding. Een beetje als de M Performance-catalogus, als we nog een parallel met BMW kunnen trekken. Het gaat om splitters rondom, een subtiele achterspoiler en dus die spiegelkappen. Ook is de diffusor iets meer uitgesproken en krijg je een opvallender eindstuk op de uitlaat. En check die velgen! Het lijkt op de betere BBS-velgen die je onder Europese auto’s verwacht. De auto is één verlagingssetje verwijderd van een heel fijne stance, dus je weet wat je te doen staat.

Performance

Mugen meent zelfs een paar dingen aan je performance van je Honda Prelude te kunnen doen, al is het subtiel. Het gaat om een ander oliefilter en een radiatordop die de druk in het systeem kan verhogen voor ‘sportief’ rijden. Waarvan Mugen zegt dat dit enkel voor circuitgebruik is. Ook biedt Mugen twee soorten olie aan die je motor beter heel houden als je de auto op zijn lazer geeft. We willen niet vervelend doen omdat het exterieur leuk is, maar dit soort dingen hadden we eerder verwacht wanneer (of als) er een Prelude Type R komt.

Uiteraard is alles los te bestellen via Mugen in Japan, mocht je goed voorbereid zijn voor wanneer jouw eigen Honda Prelude arriveert in Europa. Dat zal vroeg in 2026 gebeuren.