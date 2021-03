Vet! In deze Porsche kart zit een motor van Honda - Autoblog.nl

En het leuke is dat je deze Porsche kart gewoon kunt kopen. Het voertuig is namelijk te koop!

De vorm van een kart is vrij bekend, maar je kunt er een body omheen bouwen om er toch iets anders van te maken. Het resultaat is bijvoorbeeld deze Porsche. Dit betreft een Kart met een Honda-motor. Het blokje heeft een inhoud van 83 cc en levert 2,18 pk.

De versnellingsbak heeft welgeteld twee verzetten. Er is ook een achteruit. De topsnelheid van deze specifieke kart is afgesteld op 25 km/u. Het leuke is dat niet een willekeurig bedrijf, maar Porsche zelf deze kart heeft gemaakt. Dat was in 1983 en destijds werden er slechts 224 gebouwd. Nog zeldzamer dan een echte 911 uit die tijd dus. Ondanks de leeftijd is het echt een hagelnieuw ding, want de motor van Honda heeft slechts 10 kilometer gelopen.

Het is een voordelig speeltje. Om de bijzondere kart op te kop te tikken moet je 14.900 euro overbruggen. Dat is namelijk de vraagprijs van de Porsche kart. Net als bij een echte 911, is in dit geval de viertakt Honda motor achterin te vinden. De kart wordt te koop aangeboden door een partij in Wendelstein, Duitsland. Deze plaats ligt in de buurt van Neurenberg.