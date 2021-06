Managers van Volkswagen rijden niet elektrisch - Autoblog.nl

Misschien is het je weleens opgevallen. Je ziet een manager van Volkswagen nooit in een elektrische auto rijden. Zijn ze soms niet tevreden over hun eigen product?

Volkswagen timmert lekker aan de weg met hun elektrische range. De ID.3 wordt inmiddels lekker verkocht, er was natuurlijk al een e-Golf en een e-Up! en in onze eigen Autoblog garage staat bovenstaande ID.4. Het zijn ook gewoon fijne auto’s, dus wij begrijpen wel waarom de elektrische lijn van Volkswagen goed verkoopt.

Maar je zal nooit een manager van VW in een van deze modellen zien rijden. Vroeger deden ze dat wel, sterker, alle 18.000 móesten dat zelfs, maar nu niet. Hoe kan het nou ineens allemaal zo veranderd zijn? Weten zij iets wat wij niet weten en rijdt zo’n elektrische Volkswagen eigenlijk helemaal niet zo goed? Of zijn ze gevaarlijk? Wat is er aan de hand?

Het antwoord is heel simpel

Niks van het bovenstaande is waar. De auto’s zijn helemaal niet slecht. Er zijn gewoon niet genoeg elektrische Volkswagens voorradig en de productie gaat ook niet snel genoeg. De vraag naar die stekker-upjes en andere elektromachines is zo groot, dat de managers maar even in een benzine of diesel moeten rijden. De klant is immers koning en dus moeten de managers maar wachten.

Pas in Q4 weer elektrische auto’s voor de managers

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel heeft een interne memo gelezen waarin staat dat werknemers van Volkswagen even geduld moeten hebben voordat ze hun nieuwe ID.4 kunnen gaan rijden.

Pas vanaf het vierde kwartaal van 2021 is de verwachting dat de vraag en het aanbod weer een beetje op elkaar zijn afgestemd. Dan pas mogen de managers weer tekenen bij het kruisje op het eletrische lease-contract.

Boete als je niet elektrisch reed

Overigens reden ze tot een jaar geleden wel bijna allemaal elektrisch. Het werd enorm gepromoot door Volkswagen. Sterker, je werd zelfs geldelijk gestraft als je het lef had je in een auto met verbrandingsmotor te verplaatsen. Je kreeg een maandelijkse ‘boete’ van 15 euro als compensatie voor je smerige gedrag.

Het goede nieuws hierover is wel dat die ‘milieuboete’ tot nader orde is teruggedraaid. Als je niet elektrisch kán rijden is het wel lullig als je ervoor gestraft wordt.

Zo. Nu weet jij ook weer waarom managers van Volkswagen niet elektrisch rijden.

Graag gedaan!