Porsche propt Taycan in een fles

Zou er statiegeld op deze fles zitten?

Het is je vast niet ontgaan dat Porsche dit jaar 75 kaarsjes uitblaast. Over heel de wereld organiseert het Duitse merk festiviteiten. Afgelopen weekend was er bijvoorbeeld tijdens de Historic Grand Prix een optochtje van Porsches op Zandvoort. Niet heel denderend, maar sowieso zijn de feestjes van automerken in Nederland niet van de beste kwaliteit. Doen ze vaak in andere landen toch leuker.

Porsche The Art of Dreams

Op deze bombshell kijk je hier naar een kunstgalerij in China. Vanwege het 75 jarige bestaan van Porsche komt het merk met de ’The Art of Dreams’ expositie. Het merk is daarvoor de samenwerking aangegaan met het Aranya Theatre Festival in het noorden van het Aziatische land.

China is één van de, zo niet de belangrijkste markt voor Porsche. Logisch dat het Duitse automerk dan ook hier groots uitpakt. Je moet wel een kunstliefhebber zijn om dit te waarderen. Want niet iedereen zal warmlopen van een Taycan in een fles. Persoonlijk vind ik de 934 raceauto erg vet. De silhouet van de auto is vormgegeven in een verlicht kunstwerk.

Geïnteresseerden kunnen de expositie bezoeken in Aranya, in de provincie Hebei. Het thema slaat op het waarmaken van dromen. Het 75 jarige bestaan van Porsche is daar zeker onderdeel van en helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zonder de Cayenne was het nog maar de vraag of Porsche vandaag de dag zou bestaan. En gelukkig bestaan ze nog, want naast de Cayenne en Macan maakt het historische merk vandaag de dag nog toffe sportauto’s waar jij en ik het warm van krijgen.