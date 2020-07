Huh? Jeep Gladiator met Maserati motor?

Yep, de Jeep Gladiator krijgt een Maserati motor onder de fraaie kap. Sommige dingen zijn logischer dan verwacht.

Sommige combinaties lijken in eerste instantie heel erg vreemd. Peter R. de Vries en bescheidenheid. Johan Derksen en politieke correctheid. @Jaapiyo en een voorliefde voor frontoverhang. Het komt gewoon raar over.

Temperamentvol

Dat kun je ook zeggen van de combinatie van een temperamentvolle Italiaanse zescilinder in het vooronder van een van de meest ouderwetse autotypes: de pick-up. In dit geval gaat het om de Jeep Gladiator, een bedrijfswagen-versie van de Wrangler, als het ware.

Kleine pick-up

De Gladiator past een beetje in de klasse van de Ford Ranger. Waar die auto’s vaak voornamelijk heel erg praktisch en doelmatig zijn, is de Gladiator juist heel erg stoer. De Gladiator is op dit moment leverbaar met een 3.6 Pentastar motor, goed voor 295 pk en 353 Nm. Met name dat laatste is niet bijzonder ondrukwekkend.

VM motori

Gelukkig heeft FCA besloten dat er binnenkort een Jeep Gladiator met Maserati motor leverbaar is. In dit geval gaat het om de ‘EcoDiesel’. Heel erg mooie marketing, maar het is natuurlijk de VM Motori A 630 motor. Een gietijzeren V6 diesel met aluminium kop, vier kleppen per cilinder en common-rail in spuiting. Wij kennen de motor onder andere van de Maserati Ghbili, Levante en Quattroporte.

600 Nm

In de Jeep Gladiator is de motor goed voor een maximum vermogen van 260 pk en een maximaal draaimoment van 600 Nm. QUa vermogen dus ietsje minder, maar het koppel is natuurlijk het belangrijkste bij deze grijs kenteken versie.

Vierwielaandrijving

Deze Jeep Gladiator met Maserati motor krijgt standaard de extra sterke Dana 44 assen aan de voor- en achterzijde mee. Deze waren voorheen voorbehouden aan de Rubicon-modellen. De motor is gekoppeld aan een automatische transmissie, een achttraps automaat van ZF. De Gladiator is standaard voorzien van vierwielaandrijving. Dat laatste is niet gemeengoed in deze bedrijfswagen klasse.

Nederland

De Gladiator is vooralsnog niet in Nederland leverbaar. Mocht de auto conformeren aan de regels betreft het grijs kenteken, zou het een gaaf alternatief zijn op bijvoorbeeld een bus met dubbele cabine. De civiele versie van de Gladiator, de Wrangler, is wél leverbaar in Nederland. Deze kun je zelfs als extra luxe en/of stoere Brute krijgen.