Golf R 20 Years is ultiem feestvarken mét extra pk!

Kijk, dat is wat je wil met een feest-editie: meer vermogen. De Golf R 20 Years biedt dat.

Gisteren konden we jullie verblijden met de komst van de Volkswagen Touareg Edition 20. Die auto viert het 20-jarige jubileum van de Touareg. Vandaag viert Volkswagen wéér feest. En wéér gaat het om een 20-jarig jubileum. Precies 20 jaar werd namelijk de Volkswagen Golf R32 geïntroduceerd.

Omdat heugelijk feitje luister bij te zetten, viert Volkswagen dat met een feestvarken. Dat doet Volkswagen niet zoals AMG dat laatst deed. Dus niet alleen maar opties die je zelf ook kunt configureren. Nee, de Golf R 20 Years ziet er uniek uit en heeft zelfs meer vermogen. Nice!

Kenmerken

Laten we beginnen met het uiterlijk. Je kunt de Golf R 20 Years namelijk herkennen aan de 19-inch Estoril-wielen. Estoril is een circuit in Spanje, Volkswagen noemt zijn velgen vaak naar circuits. Deze wielen zijn nu voorzien enkele blauwe details, evenals de spiegelkappen. De kleur blauw heet ‘Lapiz’-blue, om precies te zijn. Het is de kleur waarmee de R32 furore maakte in 2002.

Daarnaast krijg je diverse ’20’-badges en wordt er ‘Golf R 20’ geprojecteerd als je de deuren opent. Verder krijg je items op de Golf R 20 Years die normaal gesproken een optie zijn op de Golf R. Denk aan het Akrapoviç-sportuitlaatsysteem en de extra grote dakspoiler.

Motor Golf R 20 Years

Dan de motor. Uiteraard ligt nog steeds de EA888 in het vooronder. Die naam is stiekem geldig voor de gehele motorenfamilie. Ook de 1.0 TSI van de Golf is een EA888. In dit geval betref het de Evo4-versie van de EA888 met de Continental-turbocompressor. Speciaal voor de Golf R 20 Years is deze goed voor maar liefst 333 pk! Wat de exacte prestaties zijn, is vooralsnog nog niet bekend. Ook niet of de auto überhaupt naar Nederland komt.

Het is overigens niet de sterkste Golf ooit gebouwd. Die eer gaat namelijk nog altijd naar de Golf R360S. Dat was een model speciaal voor de Zwitserse markt. Je gaat het niet geloven, maar die motor van de R360S levert dus precies 360 pk. Dat werd behaald dankzij een bypass-module van de firma ABT Sportsline.

Golf R32 IV Laatste met VR6: Golf R32 V Golf R VI Golf R VII Voor Zwitserland: Golf R360S VII Golf R ‘7.5’

De eerste bewegende beelden hebben we ook al voor je:

