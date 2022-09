Nog langer wachten op rijbewijs, dit keer niet schuld van CBR

Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. Wachten op je rijbewijs duurt mogelijk nog langer.

Pak hem beet een jaar of tien geleden was het nog eenvoudig. Je nam 25 rijlessen, slaagde in de tussentijd voor je theorie. Je kon aanschuiven bij het praktijkexamen en in een halfjaar had jij je roze pasje op zak. Hoppa! Zo makkelijk gaat dat de laatste jaren niet meer. Er spelen allerlei problemen.

Door corona zijn wachttijden bij het CBR enorm opgelopen. Maar alleen het virus de schuld geven is niet eerlijk. Ook in de periode voor de uitbraak van het coronavirus kampte het CBR met onacceptabele wachttijden voor het afleggen van examens.

We zitten inmiddels ruim in de tweede helft van 2022. Het gaat allemaal een stuk beter bij het CBR dan twee jaar geleden, maar nog steeds is er voldoende ruimte voor verbetering. Dat niet alleen, er is een nieuw probleem bijgekomen. Rijscholen die geen lessen kunnen aanbieden een nieuwe aspirant automobilisten. De rijscholen komen om in het werk.

Wie op zoek is naar een rijschool moet goed informeren of er überhaupt plek is om te kunnen lessen. Er is een tekort aan rijinstructeurs. NXXT Rijscholen zegt tegenover het AD dat er op dit moment ruimte is voor 60 nieuwe rijscholen. Met name in de regio Noord-Brabant en Utrecht.

Voor nieuwe rijscholen zijn er nieuwe opleiders nodig. En ook hier is er sprake van personeelstekorten. Exameninstituut IBKI heeft eveneens met een wachtlijst te maken waardoor rijinstructeurs in opleiding maanden moeten wachten om examen te kunnen doen.

Kortom, niet de beste tijd om je rijbewijs te halen. Maar dat is het al twee jaar niet. Als je eenmaal aan de beurt bent is het hopen dat je het in één keer haalt. Want dan ben je er eindelijk van verlost.