Schijn bedriegt met deze Audi Q2 occasion

Deze Audi Q2 occasion is stiekem erg lekker samengesteld. Toch valt iets enorm tegen.

Als je de min of meer vaste occasionrubriek op de zaterdag goed hebt gevolgd, weet je dat er wel eens een aardig basale auto in een heerlijke specificatie behandeld wordt (die toevallig vaak groen is, ik beloof je dat dat toeval is). Een BMW 320i die middels Individual in een Lambo-kleurtje is gespoten? Tof. Een Audi A6 1.8 TFSI in Gotlandgrün met pindakaas-interieur? Heerlijk. Vandaag hebben we er weer eentje voor je, maar voordat we de specificatie op gaan hemelen moeten we het over iets hebben.

Tegenvaller

Geen zorgen, degene die voor de tegenvaller zorgt is niet de auto zelf of de verkoper. Het is Audi. In 2020 presenteerden zij de nieuwe Audi Q2. Tenminste, nieuw: het is een facelift voor de kleine crossover van Audi die al een gezond aantal jaren meegaat. Dat omvat het meeste wat je al had van de Q2 met een nieuwe LED-kermis. Oh ja, en een nieuw kleurtje: Apfelgrün (LX6L) of Appeltjesgroen, een zeer licht groene tint. Dat laat de crossover fraai ogen, in ieder geval in de persfoto’s die Audi beschikbaar stelde voor ons artikel des tijds.

Echt vs. nep

Durft iemand ooit in Nederland zo’n kleur te bestellen? Ja! Tenminste, wij vinden een appeltjesgroene Audi Q2 op Marktplaats. En die heeft een groot probleem. Dat appeltjesgroen is in het echt niet zo mooi als op de persfoto’s. Ja, wij weten ook wel dat persfoto’s altijd een idealistische realiteit schetsen en ja, de foto’s van de occasion zijn onder hele andere belichting gemaakt. Maar Appeltjesgroen lijkt niet echt appeltjesgroen in het echt. Meer een kleur waarin je een afritsbroek verwacht.

Q2 in Apfelgrün

Goed, zoals gezegd kan de verkoper daar ook weinig aan doen en laten we wel wezen: ook Afritsbroekgroen is een lekker gedurfd kleurtje. De R8-esque Audi Competition-velgen (zo heten ze echt) en een soort sticker met ‘Q2’ op de zijkant maken het geheel af. Ook is er gekozen voor veel zwart contrast, wat op een kleur als lichtgroen eigenlijk een betere keuze is dan ook nog een vloekend chroom thema erbij. Want over R8-esque zaken gesproken, de Q2 heeft een heuse ‘sideblade’ als D-stijl. Dat klinkt toch cooler dan ‘zwartgelakt stuk plaatwerk’.

En in het thema ‘coole kleuren op modale specs’ is ‘ie ook goedgekeurd, want het is géén SQ2. Het is een Q2 35 TFSI. Da’s de 1.5 met 150 pk, voor wie geen Audiaans spreekt. Dat is één stapje hoger dan de 30 TFSI, da’s een 1.0 met 110 pk (serieus, wie bedenkt deze typenamen), dus een keer niet de meest basale motor. Een 300 pk sterk bommetje à la SQ2 is het helaas dus niet.

Interieur

Een tof exterieur dus, waar deze en eigenlijk elke Audi Q2 occasion het een beetje laat liggen is het interieur. Deze generatie MMI is en blijft één van de beste interfaces voor techniek die er is, was en ooit is geweest, maar qua styling kun je zien dat het al weer bijna 10 jaar oud is. Desalniettemin krijg je wel alle fameuze Audi-goodies zoals Virtual Cockpit, een S-Line én Edition One pakket, Bang&Olufsen speakers, sfeerverlichting en een panoramadak. Het verrast je waarschijnlijk absoluut niet als we je vertellen dat schakelen middels een S-Tronic automaat gaat. Schakelen kan en kon in de Q2 met de hand, maar bijna niemand deed of doet dat.

Appeltjesgroen blijkt dus niet zo appeltjesgroen als Audi belooft, maar het zorgt wel voor een bijzondere specificatie op een anders vrij normale crossover. De in 2020 samengestelde Audi Q2 heeft er 24.182 kilometers op zitten en dat zorgt ervoor dat je nog 42.900 euro voor mag neerleggen. Kopen kan natuurlijk bij de adverteerder op Marktplaats.