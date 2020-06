Wachttijd voor de AMG GT Black Series skippen doe je bij Senner

Duitse tuner Senner kan qua kracht de AMG GT Black Series evenaren voor een fractie van de prijs.

Een nieuwe Mercedes-AMG GT onthullen begint een beetje te lijken op een dessert achter een driegangenmenu aan stoppen. Het begint namelijk stampvol te worden in de line-up, maar elke versie is lekker.

Mercedes-AMG GT

Spoedcursus: het begint bij de AMG GT (462 pk), dan heb je de AMG GT S (510 pk), dan de AMG GT C (558 pk) en aan de top de AMG GT R en GT R PRO met 585 pk. Roadster-varianten zijn van de meesten eveneens beschikbaar en onder deze serie vallen sinds kort ook de GT43, GT53 en GT63(S), de vierdeurs versies. Kortom: keuze zat, maar dit is nog niet alles.

Black Series

Er komt namelijk nog een AMG GT, one to rule them all. Mercedes stoft de naam Black Series, voorheen gebruikt op hun meest agressieve AMG-modellen, en plakt hem achterop de AMG GT R. De Mercedes-AMG GT R Black Series krijgt verbeterde circuitgoodies, maar ook wordt de motor nog een standje opgevoerd. Wat het aantal precies gaat worden is nog niet bekend, maar meer dan 600 is zeer waarschijnlijk. Alles wat we wél weten werd beschreven toen de GT R Black Series werd bevestigd.

Goedkoper

In Nederland kost de AMG GT R meer dan 220.000 euro en het hoeft geen verrassing te zijn dat de Black Series daar ver overheen gaat. In andere landen kan zo’n Black ook een duur grapje worden, terwijl de reguliere AMG GT en GT S met 120.000 euro en 140.000 euro (Duitse prijzen) voor het kaliber auto niet eens verschrikkelijk duur zijn. Dus wat nou als je gewoon die motorboost van de Black Series wilt, zonder al die circuitgoodies en die hoge prijs, plus natuurlijk het feit dat de Black Series nog niet eens te bestellen is?

Senner Tuning

Een Duits bedrijf genaamd Senner heeft wellicht precies wat je zoekt voor de AMG GT S. In plaats van de gekte die bedrijven als Wheelsandmore tegenwoordig aanbieden, doet Senner precies wat je wil van een GT S met pit. Door de software aan te passen en een K&N-sportluchtfilter en een aangepaste uitlaat te installeren, krijgt de Senner AMG GT S een lekkere 632 pk en 750 Nm. Gecombineerd met de brullende V8 heb je je nergens voor te schamen. Oh, en de kers op de taart krijg je door de KW-veren die tot 25 en 30 mm (voor en achter) verlaagd kunnen worden. Obscuur velgspul maakt de auto ietsje meer Wheelsandmore, maar die kunnen vast achterwege gelaten worden.

Verrassingen

Helaas wordt niet helemaal duidelijk wat de upgrade voor de AMG GT van Senner moet kosten, maar duurder dan de upgrade van een GT S naar een GT R Black Series gaat het niet worden. Met dit soort tuning ben je voor een paar ruggen meestal wel klaar. Dan is een pk-boost van 122 stuks niet verkeerd!