YouTuber doet het onvermijdelijke met de Corvette C8

If it looks like a Ferrari, sounds like a Ferrari and feels like a Ferrari…. dan is het waarschijnlijk een Corvette C8 van een Amerikaanse YouTuber.

Als autoliefhebber is het je vast niet ontgaan: de nieuwe Chevrolet Corvette is niet meer een muscle car met de motor voorin, maar een middenmotor sportauto met het betere spul uit Italiaanse kringen in het vizier. De meningen over de auto lopen uiteen, van ‘McLaren kan wel inpakken met deze performance voor deze prijs’ tot ‘de AliExpress-versie van een Ferrari F8′. Met 490 pk (495 met het Z51-pakket) voor zo’n 60.000 dollar zijn de cijfers zeker netjes, maar qua PR heeft Chevrolet de aandacht al meer dan ruim binnen.

YouTube

In de wereld van Amerikaanse auto-YouTubers krijg je dan vaak een gewilde auto. Net als wat er vorig jaar gebeurde met de Jeep Gladiator. Een auto is langverwacht, gewoon extreem cool of een combinatie van de twee. In het geval van de Corvette lijkt dat ook zo te zijn: nu je de auto kunt bestellen, hebben al meerdere van de bekende Amerikaanse YouTubers hun exemplaar al op de oprit staan. Voor Amerikanen extra heet, want voor hen is het serieus een Ferrari-killer voor de kleinere portemonnee.

Budget-Ferrari

YouTuber Daily Driven Exotics heeft zijn exemplaar van de Corvette C8 nog maar anderhalve maand in bezit, maar zoals het de filmers van dezer dagen betaamt zijn de eerste modificaties al geïnstalleerd. Normaliter zou één van die modificaties, een titanium uitlaatset van 10.000 dollar, noemenswaardig zijn, maar wij durven tegelijkertijd te stellen dat meer auto’s van YouTubers een aangepaste uitlaat hebben dan een standaard exemplaar. Nee, een andere modificatie is opvallender. DDE deelt op zijn Instagram-pagina dat hij een Ferrari-logo heeft aangebracht op de voorkant (samen met het karakteristieke chromen steigerende paard in de grille) en op de zijkanten de bekende Scuderia-schilden te zien zijn.

Cease and decist

Met de ondertitel ‘waiting for my cease and desist’ bedoelt de YouTuber natuurlijk dat Ferrari naar alle waarschijnlijkheid niet zo te spreken is over een Corvette C8 met hun logo. Het zou niet voor het eerst zijn dat er in Maranello wenkbrauwen fronzen door kleine grapjes met hun auto’s of logo in de hoofdrol. Onder autofanaten is dit natuurlijk niks meer en niks minder dan schuddenbuiken met internetclichés.

Tegelijkertijd zijn veel mensen pragmatisch genoeg om een rode middenmotor-sportauto te zien met een geel logo en gelijk de conclusie te trekken dat ze een Ferrari hebben gezien. Een groot compliment voor Chevrolet, maar Ferrari ziet het meestal meer als een belediging jegens hen. Of die brief naar DDE er echt gaat komen, dat moet blijken. Een lollige toevoeging is het zeker.