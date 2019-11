Mercedes bevestigt AMG GT Black Series

Hoppa, het heetste model wordt nóg heter.

Heel even leek het erop dat de badge niet meer gebruikt ging worden. We hebben het natuurlijk over het ‘Black Series’ label. Mercedes heeft het label immers een tijdje niet gebruikt. Sterker nog, dankzij het ‘GT R’ en GT R Pro’ Label zou je kunnen aannemen dat het niet meer nodig is. Maar niets is minder waar.

Er komt namelijk weer een raszuivere Black Series. Dat heeft Michael Knöller, een grote meneer bij AMG, bevestigd aan het Amerikaanse Road & Track. Niet alleen heeft Knöller bevestigd dat de AMG GT R Black Series er gaat komen, maar ook dat het volgend jaar zal zijn. Reken in dit geval op het einde van 2020.

Nu is een GT R Pro al behoorlijk bruut van zichzelf, maar volgens Knöller wordt de AMG GT Black Series nóg extroverter. Sterker nog, de auto moet een hoedtik worden naar alle snelle tweedeurs GT modellen van het merk. Over vermogen en koppel is weinig bekend, op de 690 pk die Tobias Moers een tijdje geleden benoemde. Maar toen was de AMG GT Black Series nog vrij hypothetisch.

Naast een AMG GT Black Series is er nog een snelle AMG GT bevestigd, namelijk de AMG GT Four Door met hybride aandrijving. Deze auto zal waarschijnlijk AMG GT 73 gaan heten en een rechtstreekse aanval zijn op de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Fotocredit: @patrickcoerver via Autojunk