Primeur: Nederlands team in FIA WEC-kampioenschap

Racing Team Nederland gaat deelnemen aan het FIA World Endurance Championship.

Dat doet het met een Dallara P217 in de LMP2-klasse van het kampioenschap 2018/2019. Het is voor het eerst dat een Nederlands team deelneemt aan het in 2012 opgerichte wereldkampioenschap voor endurance racing. De mannen namen afgelopen jaar al deel aan de 24 uur van Le Mans en de European Le Mans Series, maar nu gaat men dus wereldwijd racen met de supermarktstickers van Jumbo.

Frits van Eerd zal plaatsnemen achter het stuur van de Dallara, samen met andere coureurs die de komende weken gekozen gaan worden. Het seizoen zal beginnen met de zes uur van Spa Francorchamps, waarna de 24 uur van Le Mans, Silverstone, Fuji, Shanghai, Sebring, nogmaals Spa en nogmaals de 24 uur van Le Mans verreden zullen worden.

De mannen van Racing Team Nederland schrijven zich vandaag in voor het WEC 2018 / 2019, een officiële teampresentatie volgt na keuze van de coureurs. We wensen de mannen veel succes in de competitieve LMP2-klasse!