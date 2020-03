Wald Suzuki Jimny is een kleine G-Klasse

De Wald Suzuki Jimny is stoerder en ruiger dan ooit. Dat maakt ‘m tegelijkertijd ook zo schattig.

De Jimny is een leuk, schattig, klein en bovengemiddeld capabele terreinwagen. Dankzij een ladderchassis en lage gearing kun je in het terrein erg ver komen. Sterker nog, mede dankzij het feit dat de wielen op de hoeken van de carrosserie zitten en de auto vrij licht is, is de Jimny een serieuze optie voor professionals.

Wald International

Voor wie het allemaal nog serieuzer mag zijn, is er deze Jimny van Wald International. De Wald Suzuki Jimny heeft is uitgerust met het zogenaamde Wald Sport Line Black Bison Edition pakket. Ondanks de goede bedoelingen, lijkt het nu op een miniatuur-versie van een getunede Mercedes G-Klasse. Of misschien wel juist…

Schattiger

Dat maakt deze Wald Suzuki Jimny alleen maar nóg schattiger. Allereerst staat de Jimny een stuk hoger op nieuwe wielen. De wielen zijn voorzien van enorme terreinbanden. Het zal wel niet lekker op de snelweg rijden (sowieso geen aanrader na de verhoging). Maar dat maakt niet uit. Een goede trackday-auto door een woonwijk loodsen is ook geen pretje.

G-Klasse

De bumpers rondom op de deze Wald Suzuki Jimny zijn nieuw en de motorkap is voorzien van niet één, maar twee luchtinlaten. Aan de voorkant zien we tevens nieuwe lampjes helemaal voorop de motorkap. Precies, net zoals een G-Klasse dat ook heeft. Die heeft ze dan net op de voorschermen, overigens. De lampjes zijn slechts een kleine feature, maar hebben wel een grote impact op de ‘G-Klasse’-lookalike contest.

Blitzen

De achterspoiler is overigens ook niet te missen. De spoiler bovenop de Wald Suzuki Jimny lijkt nog het meest om de bijzondere vleugel die je ook zag op de Subaru Legacy B4 Blitzen. Mocht die auto je niet zoveel zeggen, dan heb je 15 jaar geleden te weinig Gran Turismo gespeeld. Aan de achterkant valt tevens op dat deze Jimny met Black Bison-pakket géén reservewiel heeft op de achterklep.

Of de Wald Suzuki Jimny ook motorisch is aangepast, is niet bekend. Wald International doet voornamelijk aan optische aanpassingen. Of de kit ook in Nederland te bestellen is, is niet bekend.