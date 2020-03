Hybride Porsche 911 met zeer veel vermogen bevestigd

Met zo’n hybride Porsche 911 kun je met een schoon geweten Bugatti’s gaan pesten bij de verkeerslichten.

Hè, hè. Poeh, poeh. Nou, nou. Eindelijk is dan eindelijk de kogel door de kerk als het gaat om geëlektrificeerd Porsches. Waar veel merken zo’n model al lang in de showrooms hebben staan, bevestigt Porsche dat hybride techniek eindelijk toegepast gaat worden bij de sportwagens.

Hybride 911

Al (bijna) 10 jaar geleden reed Porsche de 24 uur van de Nurburgring met een GT3 Hybrid. Sindsdien gonst het van de geruchten dat de hybride technologie ook zijn weg gaat vinden naar de 911, maar daar is het nooit van gekomen. Het bleef allemaal heel vaag omtrent die modellen. Tot nu toe, dan.

Aan de Britten van Autocar heeft Porsche CEO Oliver Blume bevestigd dat er een hybride Porsche 911 op komst is. Helaas is de Duitser niet heel erg scheutig met informatie, maar als we kijken naar de andere modellen in de Porsche-range, lijkt een voorzichtige conclusie niet voorbarig.

Zeer veel vermogen

Blume heeft namelijk aangegeven dat de hybride Porsche 911 ‘zeer veel vermogen’ zal hebben. Het zou goed kunnen betekenen dat het dan gaat om een 911 Turbo S e-Hybrid. Precies, de Caynne en Panamera hebben ook zo’n geelektrificeerde rangetopper in het programma.

Het past ook veel beter bij het karakter van een Turbo, dan bij een puurdere 911 GT3 of GT3 RS. De huidige 911 Turbo S is al een monster met 650 pk, 800 Nm, een top van 330 km/u en een acceleratijd van 0-100 km/u in slechts 2,7 seconden.

Macan EV

Verder is de Porsche Macan EV wederom bevestigd voor 2022. Dat model hadden we al wat langer op de korrel. De elektrische Macan zal de eerste paar jaar naast een flink gefacelifte versie van de huidige Macan geleverd worden. Dus een paar traditionele klanten kunnen nog altijd hun hart ophalen.

Hybride Porsche 718

Dan de Porsche 718. Aanvankelijk werd de Boxster in het leven geroepen om Porsche te redden. Iets dat de auto ook met verve deed. Tegenwoordig bungelen de verkoopcijfers van de 718 Boxster en 718 Cayman een beetje onderaan. Volgens velen ligt het aan de viercilinder boxermotor, maar de gehele range weer voorzijn van atmoferische zescilinders (zoals de GTS en GT4) lijkt onlogisch. Volgens Bluhme wordt er dit jaar een beslssing genomen of er hybride-variant van de 718 bijkomt.