Wall Street is niet zo blij met de Tesla Cybertruck

Geen deuk in de deur, wél in het aandeel

Hij waarschuwde nog: deze pick-uptruck gaat niet voor iedereen zijn. De Cybertruck zou geïnspireerd zijn door films als Blade Runner en als het voertuig niet zou verkopen, zou hij een andere versie maken. En dan nog is Wall Street teleurgesteld.

De dag begon al niet zo goed voor Musk. In de ochtend verloor Tesla al 4,1 procent van haar beurswaarde. Toen werd alleen het wat unieke, driehoekige ontwerp door iedereen gezien. De twee zijruiten waren toen al kapotgesmeten, maar niet iedereen gaat een haperende live-onthulling volgen via YouTube.

Toen de berichten over dat ‘ongeluk’ ook nog viral gingen, kelderde de beurswaarde nog meer. Uiteindelijk sloot Tesla de dag op een verlies van ruim 6 procent. Zelfs na de waarschuwingen van Musk, hadden aandeelhouders dus beter van het merk verwacht… Misschien dat Musk toch sneller dan gepland een minder controversiële Cybertruck gaat maken? Het is aankijken of het aandeel aanstaande maandag na het weekend weer weet op te krabbelen.



Bron: Google