Formule E: Tweede kwalificatie E-Prix van Saudi-Arabië

Zou het de Nederlanders nu wel lukken?

Het ging de twee Nederlanders vrijdag in Saudi-Arabië niet al te slecht af. Het waren geen podiumplekken, maar plekken 5 voor Frijns en 6 voor De Vries zijn niets om je voor te schamen. Zou het ze op zaterdag, de tweede race van de kalender, wel lukken, het podium? De baan is nu immers anders dan gisteren. Door de race van vrijdag heeft de ideale racelijn lekker veel grip, maar als je daarbuiten treedt is die grip ineens weg.

Om te beginnen met De Vries: zijn kwalificatierace was – helaas – vrij waardeloos. Waar hij gisteren nog de derde plek wist te behalen, stond hij zaterdag helemaal onderaan. Hij kwalificeerde in de eerste groep al onderaan, met 2,075 seconden achter de koploper. Bij de andere groepen wist dit gat alleen maar te groeien.

Na de kwalificatie zei De Vries het volgende:

Ik wilde te veel. Ik raakte de achterkant kwijt en dacht dat ik de muur zou raken. Dat gebeurde gelukkig niet, maar het was een slechte race.

De andere Nederlander, Frijns, deed het vanochtend nog wel wat beter op Ad Diriyah, maar ook hij wist slechts plek 13 te behalen.

Na de tweede kwalificatie gaat d’Ambrosio Sims en Rowland voorbij voor de eerste plek, maar daarbij kust hij met zijn linkerachterwiel de muur. Tijdens de kwali zegt hij nog dat de schade tegen zou vallen, maar het valt wel op dat hij tijdens de Super Pole niet de eerste plek weet te behalen.

Sims haalde zaterdag pole position, de derde keer op rij. Een record in de Formule E. En die flitsende tijd weet hij ook nog met een indrukwekkende powerslide in de zeventiende bocht uit te voeren. Een spectaculaire ronde met een spectaculaire tijd. Kijk, dat willen we zien. Na zijn kwalificatie zei Sims:

Het is een beetje bizar, echt fantastisch. Het was een hele goede ronde, naast die power slide dan. Ik dacht toen wel dat ik het had vergooid. Maar ik hield mijn voet op het gas en wist het toch nog te houden. Ik ben heel erg blij, het is ongelofelijk. Nu nog proberen om de race goed af te sluiten.

De uitslag voor de tweede race is als volgt:

1. Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport)

2. Sébastien Buemi (Nissan E.DAMS)

3. Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler)

4. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing)

5. Jérôme d’Ambrosio (Mahindra Racing)

6. Antonio Félix da Costa (DS Techeetah)

7. Sam Bird (Envision Virgin Racing)

8. Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing)

9. Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport)

10. André Lotterer (TAG Heuer Porsche)

11. Jean-Éric Vergne (DS Techeetah)

12. Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ)

13. ROBIN FRIJNS (Envision Virgin Racing)

14. Pascal Wehrlein (Mahindra Racing)

15. Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler)

16. Felipe Massa (Rokit Venturi Racing)

17. Oliver Rowland (Nissan E.DAMS)

18. Oliver Turvey (Nio 333)

19. Neel Jani (TAG Heuer Porsche)

20. Brendon Hartley (Geox Dragon)

21. Ma Qing Hua (Nio 333)

22. James Calado (Panasonic Jaguar Racing)

23. Nico Müller (Geox Dragon)

24. NYCK DE VRIES (Mercedes-Benz EQ)

Je kunt de race volgen op Eurosport en Eurosport Online. Ook zijn er diverse streams op YouTube. Ziggo zendt de race op een later moment uit. De race begint om 13:00 en duurt 45 minuten + 1 ronde.