Bandenslijtage elektrische auto: wat is de waarheid?

Zoals vaker: de uiteindelijke waarheid ligt in het midden.

De elektrische auto brengt een andere manier van rijden met zich mee. In de basis is het nog steeds vier wielen met een koets daaromheen, maar dat is het dan ook wel. De aandrijflijn is fundamenteel anders, om nog maar te zwijgen over de rijbeleving en kosten. Zoals je wellicht weet is onderhoud heel anders. Een elektrische auto beschikt over veel minder slijtageonderdelen in vergelijking met een auto met een verbrandingsmotor. Toch zijn er nog wat vraagtekens omtrent dat onderhoud. Met namen over de banden, want hoe zit dat met een EV?

Net als bij een reguliere auto, slijten de banden van elke elektrische auto weer anders. Er zijn een aantal factoren belangrijk om te benoemen. Allereerst het type banden, maar ook het type auto en het rijgedrag van de bestuurder zijn van belang in het slijtageproces. Om goed in kaart te brengen hoe het zit met de slijtage van banden bij EV’s hebben we informatie opgevraagd bij Mobility Service Nederland (MSN). Met een groot (elektrisch) wagenpark naast een regulier wagenpark is een goed vergelijk mogelijk. Reken maar dat leasemaatschappijen de kosten en met name de verschillen in kosten helder hebben.

Allereerst is het een fabel om te denken dat alle elektrische auto’s banden vreten. Auto’s als de Kia e-Niro, de Hyundai Kona Electric en de Renault Zoe kennen weinig slijtage aan de banden. Dit heeft te maken met het feit dat de genoemde automerken bij deze modellen het voertuig uitrusten met relatief harde banden. Het rijgedrag zal er niet leuker op worden, maar deze harde Eco-banden gaan wel langer mee. Renault heeft zelfs speciale banden laten ontwikkelen voor de Zoe. De slijtage is daardoor niet gek veel anders dan een benzine- of dieselauto.

Elektrische auto’s die wél banden lusten als pap zijn de Volkswagen GTE (voorbanden) en de Tesla Model S, Model X en Model 3. Het rijgedrag heeft hier een hoop mee te maken. Hard accelereren in een Tesla is leuk, maar vraagt ook veel van het rubber. Zeker de Model X is een grote, zware elektrische auto. MSN stelt dat sommige bestuurders 50.000 kilometer met een setje banden doen. Er zijn echter ook bandenwissels geweest bij 20.000 kilometer.

De conclusie is dat de slijtage van EV’s harder kan gaan door het hogere gewicht in vergelijking met een benzine- of dieselauto. Andere oorzaken van een hogere slijtage is het flinke vermogen van sommige EV’s en het feit dat het enorme koppel al meteen beschikbaar is. De slijtage aan banden van een EV verloopt minder hard door de betere tractie in vergelijking met een benzine- of dieselauto. Bovendien is het vermogen van een elektromotor makkelijker te regelen en reageert de motor sneller op de input.

Wees dus niet bang dat je met een elektrische auto bijna elk jaar nieuwe banden moet scoren. Eco-banden en een gecontroleerde rechtervoet heeft een enorme effect op de slijtage. Het verschil in hoe het koppel afgegeven wordt is hier een sleutelwoord. Het zijn net gewone auto’s, die EV’s!