Wanbetalers kunnen gewoon doorrijden met hun Renault

Renault mag namelijk de gehuurde accu’s van wanbetalers niet op afstand uitschakelen.

Renault doet al een tijdje mee in de wereld van de elektrische auto. Hun grootste succes is natuurlijk de elektrische Zoe. Die kwam in 2013 op de markt en doet het al jaren erg goed. Sterker, vorig jaar was het een van de allerbest verkochte elektrische auto’s van Renault.

Het bijzondere aan die Renault Zoe was dat je hem ook kon kopen zonder accu’s. Die huurde je er dan bij met een lagere aanschafprijs tot gevolg. Het scheelde bijna 8000 en dat is best een flink bedrag. Als je dan 120 euro per maand aan Renault overmaakte, mocht je onbeperkt van hun accu’s gebruik maken.

Maar je weet; waar er betaald moet worden, heb je ook wanbetalers.

Renault mag accu’s niet op afstand uitschakelen

De huurder tekende een contract waarin stond dat bij wanbetaling de accu’s op afstand uitgezet zou worden. Fair enough, zou je denken, alleen is een rechter in Duitsland een heel andere mening toegedaan.

Die vindt het namelijk een ‘onredelijk nadeel’ als een wanbetaler niet meer kan rijden. Renault zou volgens de uitspraak voor eigen rechter spelen en dat mag niet van de… eeeh.. echte rechter.

En da’s een bittere pil voor Renault, want voor sommige mensen zal zo’n uitspraak ongetwijfeld een precedent scheppen. Die denken; “lekker niet betalen en toch mooi rijden, dikke prima!”

Er is nog hoop voor Renault

Renault laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. De Franse autobouwer denkt een goede kans te maken, omdat andere bedrijven vrijwel exact hetzelfde doen, maar niet worden teruggefloten. Denk daarbij aan autoverhuurbedrijven die hun auto’s ook op afstand onbruikbaar maken voor wanbetalers.

Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. Ook weten we wel dat de uitspraak geldt voor Duitsland, maar niet of een Nederlandse rechter er eventueel in mee zou gaan. Maar dat gaan we allemaal zien als het zo ver is!

In de tussentijd is Renault hier gestopt met het verhuren van accu’s voor de Zoe. Je kan zo’n autootje sinds kort alleen nog als compleet pakket kopen.

Scheelt toch weer wanbetalers.

Via AD