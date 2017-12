Was dit de eerste incognito reclameauto ooit evah?

Het zou zomaar kunnen...

Je kent het wel. Je zit in de wachtkamer bij de fysiotherapeut omdat je je been weer eens overstrekt hebt bij het gasgeven. Je hebt je mails al een paar keer gechecked op je telefoon. Het nieuwste artikel van autoblog laat nog even op zich wachten. Alle oude berichten heb je al gelezen. Er is kortom, letterlijk niks meer te doen.

Uit pure ellende pak je een van de magazines op die de wachtruimte decoreren. Je laat kitesurfmagazine IKSURFMAG voor wat het is en pakt de Arts & Auto. Immers zijn fysio’s geen artsen, maar hadden ze dat wel willen zijn. Er staat een review van een Volvo in het blad. Daar heb je echter al alles over gelezen. Gelukkig is er nog een ander tijdverdrijf waar je het oude medium voor kan gebruiken: het identificeren van de ‘merkloze’ auto’s in alle reclames voor autoverzekeringen en vakanties.

Je kent het fenomeen: om sluikreclame te voorkomen en/of om te vermijden dat het beeldmerk van een ander merk gebruikt wordt in een reclame, zitten er in reclames vaak ‘merkloze’ auto’s. Soms is alleen de badge weggehaald, maar soms is er meer moeite gedaan en is de incognito auto een amalgamatie van verschillende bestaande automodellen. In dat laatste geval is het super tof om alle ‘onderdelen’ te herkennen.

Ook vroegah bestond dit fenomeen al, maar met een twist. Er was toen nog geen photoshop, dus moesten reclamemakers extra moeite stoppen in het creëren van onherkenbare auto’s. De voor de hand liggende optie was om dit soort auto’s daadwerkelijk te maken. Onze vrinden van Jalopnik zijn in de geschiedenisboeken gedoken en denken dat bovenstaande auto degene is waarmee het fenomeen begonnen is. De auto is gebruikt voor een reclame uit 1968 waarin Volkswagen claimt dat hun dealers okkazies goed nakijken.

De auto in kwestie heeft de styling cues van een ‘Muricaan als de Ford Fairlane of Chevy Bel Air, maar het is geen bestaand model. Gezien de insteek van de reclame verwachtte Volkswagen wellicht problemen als ze wél een bestaande auto van een van de bekende merken hadden afgebeeld.

Een ander voorbeeld is deze reclame van Volvo, dat keihard de Renault Le Car te kakken zet om hun eigen veiligheidsimago te pushen. Dit is typisch zo’n geval waarbij het Amerikaanse Renault-5je weliswaar ‘onherkenbaar’ is gemaakt, maar de autoliefhebber het ding nog makkelijk kan herkennen. Geinig is dus om te bedenken dat de reclamemakers de auto zelf dus waarschijnlijk hebben omgebouwd in plaats van met After Effects aan de slag te gaan na de opnames.

Blijft de vraag over: wat is jouw favoriete generieke/incognito auto? Inb4: de Volkswagen Golf.