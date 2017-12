Naar deze auto’s van volgend jaar kijken we vast uit

Voor sommige hoeven niet eens heel ver de toekomst in te turen.

Collega @willeme heeft het al gehad over een selectie auto’s die we volgend jaar niet meer terug zullen zien in de verkooplijsten. Sommige auto’s gaan we uiteraard meer missen dan anderen. Doch waar er auto’s verdwijnen, komen er ook weer nieuwe bij. Dit zijn een aantal bakken waar we vast naar uitkijken.

Alpina D5S



Net niet zo krachtig als een M550d, maar je krijgt er wel dat speciale Alpina-sfeertje voor terug. Plus de Alpina is niet begrensd op 250 kilometer per uur en blaast dus door naar een dikke 280. Smöllen.

Porsche 911 GT3 Touring Package



Het voelt alsof ‘ie er al is. We weten immers al zo’n beetje alles van de ‘GT3 TP’. Maar de daadwerkelijke marktintroductie volgt pas volgende maand. Hetzelfde geldt overigens voor de 911 Carrera T, maar daar word ik persoonlijk (iets) minder warm van. Collega @casperh heeft alvast zijn hele agenda vrijgemaakt om een rondje te doen met de nieuwe Elfjes.



Aston Martin Zagato Speedster



Aan de ene kant kennen we het trucje van Zagato nu wel. Maar de Zagato Speedster ziet er toch wel weer lekker uit, beter dan enkele andere Zagato creaties op basis van recente Astons. Plus, hoe kan je niet uitkijken naar een open Aston Martin waarvan er maar 28 stuks gemaakt zullen worden.

Lamborghini Aventador S Roadster



Het open zusje van de Lamborghini Aventador S. Want Lamborghini. Want atmosferische V12. Hebb0n!

Bentley Continental GT



Niet zo mooi als het Speed 6 prototype waar we op gehoopt hadden, maar nog steeds best wel lekker, die nieuwe Conti GT. En dat interieur…

BMW F90 M5



Man man man wat duurt het lang voordat dat ding eindelijk beschikbaar is. BMW werkt intussen zelfs al aan een nog hetere variant.

Lamborghini Urus



Tsja, kijken we hier echt naar uit? Ik zelf niet per se, maar het is wel een Lambo en dik. Misschien is het even wennen?

Ferrari Portofino



De opvolger van de Cali. Niet de spannendste Ferrari, maar…een nieuwe Ferrari.

Aston Martin DB11 Volante



Astons werken vaak beter als cabrio’s. De snelste en scherpste auto’s zijn het toch al niet. Mooi daarentegen zijn ze wel. Ideaal om Europa mee te doorkruisen met een knappe deerne aan je zijde.

BMW M3 CS



Een prettig uitloopmodelletje op basis van de huidige M3. Er worden er maximaal 1.200 van gemaakt.

Volkswagen Polo GTI



Hete hatch in het B-segment. Volgens Volkswagen moet de nieuwe Polo GTI scherp genoeg zijn om het de Fiesta ST lastig te maken. Dat belooft veel goeds.

Aston Martin Vantage



Oké, hij lijkt meer op de nieuwe Toyota Supra. Maar daar zouden we ook naar uitkijken, toch?

Jaguar XE SV Project 8



De heetste D-segmenter ooit. Behalve dat het niet echt een D-segmenter meer te noemen is zonder achterbank en dergelijke. Desalniettemin een bizar apparaat waarmee we graag een blokje om zouden gaan.

Mercedes E53 AMG coupé/cabrio

De eerste modellen met de ’53 AMG’ aandrijflijn onder de kap. Pics zijn er nog niet.



Mercedes CLS



Het uiterlijk is even wennen, maar ik begin ‘m al mooier te vinden. Een auto die ik graag in het echt wil zien.

Mercedes G-Klasse



De baksteen gaat eindelijk in het nieuw. We weten al dat het bonkige uiterlijk min of meer behouden blijft, maar het blijft afwachten tot de eerste echte plaatjes. Hoe het interieur eruit gaat zien is al wel bekend.

Scuderia Glickenhaus SCG004S



Het nieuwe speeltje van de Ferrari-verzamelaar. Weegt 1.179 kilo. Heeft 650 pk.



Toyota Yaris GRMN



Toegegeven bij het zien van het persbericht werd ik niet warm van de Yaris GRMN. Ik dacht dat het om een Toyota Yaris met een gratis Garmin navigatiesysteem ging of zo. Zzz.zz..zzz. Niks is echter minder waar. Dit is een extreem hete hatch. Starlet-afficionado @mauritsh kan alvast niet wachten totdat het de zomer van 2018 is.

Aston Martin Vanquish

Daarmee bereiken we de herfst van 2018 en de tweede auto waar we nog helemaal geen plaatje bij kunnen plaatsen. De Vanquish moet het antwoord van Aston Martin worden op bijvoorbeeld de Ferrari 812 Superfast. Spann0nd.

Mercedes AMG-GT sedan



De sportievere broer van de CLS. We zijn benieuwd in hoeverre Mercedes erin slaagt de twee modellen van elkaar te onderscheiden.

Range Rover Velar SVR

Naast de Urus nog maar een SUV in de lijst. In dit geval mag het omdat het een Range Rover is, de looks speciaal zijn en er een dikke geblazen V8 met 550 pk onder de kap huist.

BMW 8-serie



BMW’s nieuwe topper komt naar verluidt al in de winter van 2018.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce doet er zelf schimmig over of de Cullinan een SUV wordt. Zo niet, dan mag ‘ie in de lijst.

Zo, dat is al een best fijn lijstje van auto’s om naar uit te kijken dunkt ons, maar we hopen uiteraard dat er nog een paar verrassingen bijkomen. Een extra hete Mercedes C63 AMG Estate met de dikke koets van de C63 coupé bijvoorbeeld, of de reïncarnatie van de Porsche 944. Naar welke auto kijk jij het meeste uit?