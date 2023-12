Deze autofilms kun je zien op de streams

Jij hebt wat te kijken gedurende de feestdagen. Autofilms op de streams!

Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max. Zo vergeet ik er vast nog een paar. Het aanbod streamingdiensten is enorm tegenwoordig. Dat is goed nieuws voor een divers aanbod aan films en series. Slecht nieuws voor je portemonnee. Want een abonnement op alle populaire diensten tikt aardig aan per maand.

We hebben wat huiswerk voor je gedaan zodat je wat te kijken hebt tijdens de feestdagen. Tussen de kippenpoten, oliebollen en appelbeignets door. Dit zijn autofilms die je de komende dagen kunt bekijken op de bekendste streams!

Netflix

We beginnen met toch wel de bekendste streamingdienst onder Nederlandse huishoudens. Wat heeft deze Amerikaanse streamingdienst te bieden? Qua hersenloos vermaak zit je wel goed. Op dit moment zijn de meeste Fast & Furious-films te streamen op Netflix. Net als de Mission Impossible-reeks, die ook garant staat voor het nodige autospektakel met onder andere de BMW M3 en M5 in de hoofdrol.

Verder is er ook typische Micheal Bay-actie in vorm van Transformers. Het zijn wel titels die je vast al een keer gezien hebt. Maar wellicht zit er wat voor je tussen. Liever iets serieuzers dan een film er is ook nog altijd Drive to Survive voor de liefhebber.

Amazon Prime

Op Prime is het aanbod wat minder spectaculair. Je hebt de keuze voor James Bond-films met spannende autoachtervolgingen bijvoorbeeld. Tenzij je een echte Bond-fan bent zit er vast eentje tussen die je nog niet gezien hebt.

Vergeet ook niet The Grand Tour, wat garant staat voor uren kijkplezier. Wellicht heb je de nieuwste special nog niet gezien? En dat is het eigenlijk wel. Er staan zat Hollywood knallers op Prime. Echter geen titels waarbij een auto een enorm belangrijke rol heeft.

HBO Max

Dat brengt ons bij de volgende streamingigant. Hoe zit het hier met autofilms op de streams? HBO staat vooral bekend om zijn documentaires en steengoede series. Het aanbod films valt, naar mijn bescheiden mening, wat tegen. Laat staan autofilms.

Je kunt de documentaire Ferrari: Race to Immortality (2017) streamen. Misschien Harry Potter met de vliegende auto? Dat is het eigenlijk wel. Zijn we snel klaar, en door!

Disney Plus

Zeg je Disney Plus dan zeg je natuurlijk Cars. Het eerste deel, maar ook het tweede en derde deel zijn te streamen. Verder is de film Le Mans ’66 (2019) te zien. Ook wel bekend als Ford v Ferrari. Een heerlijke autofilm die wie je wel kunnen aanraden.

Was dat het dan? Nee hoor! Disney snapt de autoliefhebber wel. Je kunt Gone in Sixty Seconds (2000) zien op de dienst. Zit je nog steeds gezellig met de familie op de bank? Zet dan Herbie: Fully Loaded (2005) aan.

Have fun

Zo. Hebben we je toch mooi door de feestdagen geholpen met de nodige uurtjes aan kijkplezier. Dit waren een aantal autofilms, series of documentaires op de bekendste streams. Aanvullingen? Drop ze in de comments. Fijne feestdagen!