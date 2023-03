Wat betekent deze performance badge eigenlijk?

Er is een nieuwe performance badge. En een hoop geheimzinnigheid.

Weet je wat balen is? Als je als merk wél een performance-afdeling hebt (met bijbehorende baaaaadge), maar dan vervolgens niets mee doet. Een beetje hetzelfde als een puber die weigert de linkerhersenhelft te gebruiken.

Zo is het OPC label in 1999 in het lerven geroepen en een stille dood gestorven. Renault Sport is weer terug gegaan naar de Alpine-badge, maar we moeten nog altijd wachten op de eerste Renault by Alpine. De ergste bloedbad treffen we aan in Japan. De performance-badges zijn niet meer wat het geweest is, als ze nog bestaan. Nismo en Ralliart maken tegenwoordig vooral spoilerpakketjes en Mazdaspeed (MPS) bestaat ook al niet meer. Dan hebben ook nog STI: Subaru Technica International.

Nieuwe performance badge: STe

Die tak van Subaru was vroeger verantwoordelijk voor de ontwikkeling voor de auto’s voor de motorsport-activiteiten (waar Prodrive mee ging rijden) en uiteraard de snelle versies van de Forester, Impreza en Legacy. De laatste tijd was er nog de ‘WRX STI’, maar nu is er nog wél een WRX, maar geen STI. En die komt er ook niet. Dat is net zoiets als toetjes van Jonnie Boer zonder een dessertkaart.

Een reden voor de verwatering c.q. het vervallen van performance-badges is simpel: elektrificering. Een Audi RS e-tron GT, BMW i4 M50 en Mercedes EQE 43 AMG zijn niet écht sportieve producten maar gewoon ietsje sneller en duurder dan de modellen waarvan ze zijn afgeleid. Subaru doet het anders met een nieuwe badge: STe.

Geregistreerd

Dat is uiteraard nog niet officieel. Het merk heeft op 13 maart jongstleden de naam plus het nieuwe logo aangevraagd. Op 23 maart verwerkte het patentkantoor de aanvraag van Fuji Heavy Industries (het moederbedrijf van Subaru).

Het ligt heel erg voor de hand dat dit een performance-badge is voor elektrische Subaru’s. Bij Motor1.com zijn ze er eventjes ingedoken en het is toch iets genuanceerder dan dat.

De naam STe is wel geregistreerd voor Japan, maar nog niet voor de rest van de wereld. Motor1 dook er nog verder in en sprak met een woordvoerder van Subaru. Die bevestigde dat er sowieso géén STI-versie komt van de huidige WRX.

De veranderingen in de wereld qua wetgeving maken het niet rendabel om de kosten te maken. Maar… De snelle Impreza (die geen Impreza meer heet) keert uiteindelijk wel een keer terug.

Meer lezen? Dit zijn 9 gruwelijk lelijke kunstwerken op een rij!