9 gruwelijk lelijke kunstwerken op een rij

Het was best een dingetje, de onthulling van de nieuwe Subaru WRX STI S209. Het is alweer de negende WRX STI uit een lijn van ultra snelle en zeer exclusieve auto’s. Omdat de auto’s in Nederland bijna niet voorkomen, hebben we speciaal voor deze zondag een lijstje gemaakt met een overzicht van alle S modellen van Subaru Technica International. Komen ze:

Impreza STI Type RA S201 (GC8) ’00

We hebben het vaak over de ‘ultieme Impreza‘ van dit type en komen dan vaak uit bij de RB5, 22B STI of WRX STI Type-R. We vergeten echter veel te vaak de S201. Om te beginnen, de S201 is echt gruwelijk lelijk. De bodykit is puur gevormd naar de eisen van de windtunnel. Maximale stabiliteit en downforce, met zo weinig mogelijk weerstand. Gelukkig is de Impreza nooit echt een mooie auto geweest. De S201 kreeg een opfokte motor ‘meer dan 300 pk’ dankzij een bijna open uitlaat en andere ECU. Tevens kreeg de S201 een extra sperdiff op de vooras. De velgen waren extra licht. Het interieur was enkel voorzien van de nodige voorzieningen. De S201 was gebaseerd op de al lichtere Type-RA (Race Altered of Rally Applicant), een auto gebouwd voor competitiedoeleinden met een kenteken. Er zijn er 300 stuks van gebouwd, enkel voor de Japanse markt.

Impreza STI S202 (GDB) ’02

Met de ‘Bugeye’ hoefde STI niet zijn best te doen om de auto nog lelijker te maken. De Impreza leek een goedkope Dodge Neon rip-off en dat is geen compliment. Bij deze auto gaat het ook niet om het uiterlijk, het gaat om rijden, rijden en nog eens rijden. Ook de S202 is gebaseerd op een Type RA, dus ook hier een lichtere basis dan een gewone STI. Zo had de S202 geen bekleding in de kofferbak en was het glas dunner. De motorkap ws nu van aluminium. De S202 was voorzien van ultra-lichte 17″ Volk Racing velgen. Het rijklare gewicht lag nu rond de 1.330 kg, terwijl het vermogen boven de 320 pk lag. Van een van de best klinkende Subaru’s aller tijden zijn er slechts 400 exemplaren gebouwd, wederom alleen voor de Japanse markt.

Impreza STI S203 (GDB) ’04

Met deze generatie verschoof STI zijn focus met de S-modellijn. De S201 en S202 waren bijna race-auto’s voor de weg. De S203 was zeer compleet en zeer competent. De S203 kreeg zo ongeveer alle accessoires uit de STI-catalogus. Dankzij een extra grote turbo leverde de 2.0 boxer motor 322 pk. Het maximum draaimoment bedroeg 422 Nm. De Duitse firma BBS was ditmaal verantwoordelijk voor de (zeer gave) velgen, die uniek zijn voor de S203, net als de bijzondere achterspoiler. Van binnen zien we een doelmatig maar luxe interieur met geweldige Recaro-kuipen. Maak niet de fout door te denken dat deze S203 sloom is: in 4,5 seconden zit je al op de 100 km/h. Van de S203 zijn er 555 exemplaren gebouwd, wederom alleen voor Japan.

Impreza STI S204 (GDB) ’06

De Impreza S204 lijkt er veel op de S203 en dat is ook logisch. Het is in feite dezelfde auto met de nieuwe familie nieuws van Andreas Zapetinas. Dus de velgen en spoiler zijn gelijk. De motor is ook bijna identiek, in de S204 heb je 322 pk en 432 Nm tot je beschikking. 0-100 km/u duurt wederom 4,5 seconden en de topsnelheid is nog altijd 250 km/u. Ook de S205 had alle accessoires die STI kon leveren. Van de S204 zijn er 600 exemplaren vervaardigd. Ondanks dat deze bloedsnelle Impreza ook alleen voor Japan bedoeld was, kom je de S204 nog weleens tegen in Nieuw-Zeeland, Australië of het Verenigd Koninkrijk.

Impreza STI R205 (GRB) ’10

Om een vrij logische reden kreeg de opvolger van de S204 niet de naam S205, maar R205. Die ‘R’ staat voor Roadstport, Subaru stopte rond deze tijd met het WRC om zich te richten op de toerwagen racerij. De R205 (ditmaal géén sedan) is gebaseerd op de Japanse STI, dus met een 2.0 blok in plaats van de 2.5 die wij in Europa kregen. Deze werd voorzien van een nieuwe turbo, ECU en uitlaat om zo 320 pk te leveren. De grootste metamorfose onderging echter het onderstel, dat ontwikkeld werd op de Nordschleife. Voordeel: de R205 was verrassend goedkoop (en kaal). Nadelen: er werden maar 400 stuks van gebouwd en je raadt het al: enkel voor de thuismarkt.

Impreza WRX STI S206 ’11

De Impreza was nu meer een raceauto dan rallyauto en dat vertaalde zich ook naar de straatauto’s. De Impreza S206 is lager en breder.. De auto staat op een compleet herzien onderstel van Bilstein en 19″ velgen. De auto is behoorlijk licht, mede dankzij een dak van koolstofvezel. Gebleven is de JDM 2-liter boxer viercilinder. Het vermogen en koppel bleef min of meer ongewijzigd, maar tussen 3.000 en 4.000 was er meer trekkracht beschikbaar. Er werd gekeken om een kleine serie te exporteren, maar een sterke Yen en emissie-eisen gooiden roet in het eten. Het bleef bij 300 exemplaren.

Impreza WRX STI S206 NBR Challenge Package ’11

In principe dezelfde auto. Met het NBR Challenge Package kreeg je onder meer de koolstofvezel spoiler en het koolstofvezel dak.

WRX STI S207 ’15

Ook van de huidige generatie WRX STI (de naam WRX is komen te vervallen) werd hetzelfde recept toegepast. Wederom een 2-liter boxer (die meer toeren kan draaien) dan de 2.5 die klanten in Europa en de VS krijgen. Qua vermogen en koppel verandert er niet zo heel erg veel. Wel wordt de auto generatie bij generatie zwaarder. In de jaren ’90 lag het gewicht rond de 1.200 kilogram, met deze generatie zit het meer rond de 1.500 kilogram, zonder dat het vermogen echt toeneemt. Er zijn 400 exemplaren van de S207 gebouwd.

WRX STI S207 NBR Challenge Package ’15

Wederom een pakketje dat eigenlijk overbodig is. Net zoiets als de 911 GT2 RS ‘Weissach Package’, wie gaat het zonder bestellen? Bij de S207 NBR Challenge Package krijg je een extreme spoiler en koolstofvezel dak. Daarnaast krijg je een badge in de auto die je eraan herinnert dat de WRX STI tijdens de 24h van de Nurburgring de SP3T-klasse heeft gewonnen. Er zijn 200 stuks van deze uitvoering geproduceerd, waarvan 100 exemplaren van de ‘Yellow Edition’.

WRX STI S208 ’17

De S208 was eigenlijk een vrij logische evolutie op de S207. De verschillen zijn bij de S207 minimaal. STI heeft 100 stuks gebouwd. Wel was er een nieuwe kleur beschikbaar: naast WR-Blue Mica en wit kon je kiezen uit ‘Mint Blue’. Cool.

WRX STI S208 NBR Challenge Package ’17

Bij de S208 was de NBR Challenge Package populairder. Er zijn er 350 stuks van vervaardigd. Ondanks het ‘race’ uiterlijk was de WRX STI S208 NBR Challenge Package zeer luxe uitgerust. Natuurlijk naar Subaru-maatstaven, maar items als een alcantara stuurwiel, climate control en navigatiesysteem zaten er gewoon op. Een beetje de 911 Turbo met een RS spoiler, zeg maar.

WRX STI S209 ’19

Ein-de-lijk ziet Subaru Technica International het licht en wordt er een versie gebouwd voor buiten Japan. Helaas ditmaal alleen voor onze vrienden uit de Verenigde Staten. Logisch, zij kopen immers meer STI’s. De net nieuwe WRX STI S209 is de eerste S-Serie STI met een 2.5 liter motor, de EJ25. Het is automatisch ook de sterkste S-Serie, met 345 pk. De auto heeft wederom een Bilstein onderstel en BBS velgen. Om de boel te stoppen zitten er flinke Brembo remmen onder. Hopelijk gaan STI door met de S-Serie en wordt de volgende STI ‘S210’ ook in Nederland leverbaar.