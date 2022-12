Autoblog Foto van de Maand – November 2022

Het is extra spannend deze keer: wie wint er een waardebon van €250?

Het is deze maand de tijd om Sinterklaas uit te hangen, dus we geven deze keer een Kamera Express-bon weg ter waarde van €250 in plaats van de gebruikelijke €100! De winnaar van de Foto van de Maand wordt dus extra beloond deze maand.

Zoals gewoonlijk neemt Eric van Vuuren weer plaats in de jury, naast gastjurylid @Row1, die vorige maand de Foto van de Maand op zijn naam schreef. Ondergetekende velt namens Autoblog een streng doch rechtvaardig oordeel.

We beginnen met een dikke Audi A3 op de derde plaats, vastgelegd door @martijnvleeuwen. Nu is een A3 een vrij alledaagse auto, maar zo met S-Line pakket is het toch nog een behoorlijk fotogenieke auto.

Machiel: “Martijn heeft een lekker sinister sfeertje gecreëerd, wat heel goed past bij een auto met heel veel zwart. De locatie is goed gekozen en met de nabewerking van de kleuren heeft de foto een uniek sausje gekregen. Alleen jammer dat het kenteken daardoor niet meer zijn oorspronkelijke kleur heeft.”

Eric: “Wat een lekkere rauwe setting! Een gedurfde nabewerking om er zoveel contrast en kleurbewerking over te gooien. Deze keer past het ook zeker. Waar ik bij de andere foto’s juist commentaar leverde op het uitlijnen van de auto, vind ik het deze keer perfect uitgevoerd dat de Duitser centraal staat. Mede dankzij het ‘frame’ van het gebouw erachter. Als een ware fotolijst omhelst hij nu de auto.”

Rowan: “De toning van deze foto bevalt mij wel, al vind ik dat de highlights iets te ver omlaag zijn gebracht en had de auto misschien nog een tikje schuiner mogen staan..”

Op nummer twee hebben we weer een echte supercar, namelijk de nieuwe McLaren Artura. Deze is fraai vastgelegd door @Row1. Inderdaad, dezelfde Rowan die ook gastjurylid is, maar deze foto hebben we uiteraard achter zijn rug om uitgekozen. Dat vindt hij vast niet erg.

Machiel: “Een auto hoeft niet altijd pontificaal op de voorgrond te staan. Sterker nog: wat afstand nemen levert vaak juist geslaagde foto’s op, mits de compositie klopt. Dat is hier zeker het geval. Ook de vele perspectieflijnen maken dit in een hele gave compositie. Het zonnetje dat tussen de balken doorschijnt is de kers op de taart.

Eric: “Ook deze maand levert Row1 weer een fijne serie in! Deze foto is heel wijd geschoten, wat ik altijd erg kan waarderen. Heerlijk hoe het zonlicht net de lens weet te vinden en alle kleuren mooi bij elkaar passen.”

Mazda is een merk dat niet vaak voorbijkomt in de Foto van de Maand, maar daar komt nu verandering in dankzij @deautograaf. Met een fraaie serie foto’s van de nieuwe CX-60 komt hij deze maand op de bovenste trede van het podium te staan.

Eric: “Fijn om ook eens een ‘gewone’ auto te zien die goed gefotografeerd is, vergeleken met alle dikke supercars die we normaliter zien. Een lekkere knalrode CX-60 die met een opkomende zon er goed uitknalt en dankzij de compositie alle rust uitstraalt. Persoonlijk had ik de auto iets meer op links uitgelijnd zodat die minder in het midden zou staan en hij ook minder ‘contact‘ zou maken met die bomen in de achtergrond. Het gebruik van het wegdek zorgt alsnog voor een fijne dynamiek. Goed gedaan!”

Machiel: “Een geslaagde foto maken is ook een kwestie van het juiste tijdstip kiezen en dat is hier zeker gebeurd. De ochtendmist en de prachtige lucht maken dit een hele fijne plaat. Dankzij de bomen is het landschap niet te kaal en de mist zorgt ervoor dat de auto mooi afsteekt tegen de achtergrond.”

Rowan: “Deze foto zou op zich niet misstaan in een brochure. De compositie is goed (al lijkt de horizon wel scheef?) en de auto staat in een prachtige omgeving. Wel had het shot misschien ietsje dichterbij gemogen van mij, zodat de focus nog iets meer op de auto zou liggen. En wellicht had ik dit shot dubbel gepolariseerd.“

Ondanks wat kleine puntjes van kritiek roepen we deze auto toch uit tot de verdiende winnaar van de Autoblog Foto van de Maand. Dat betekent dat we @deautograaf blij kunnen maken met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €250! De foto zal een maand lang de Facebook-header sieren en uitgelicht worden op de frontpage.

Foto van de Maand XL

Voor iedereen die niet gewonnen heeft: deze maand is er weer een nieuwe ronde en pakken we extra groot uit. De winnaar van december krijgt namelijk een Kamera Express-bon ter waarde van €500! Daarnaast zullen we in plaats van de gebruikelijke top 3 extra veel runner-ups in het zonnetje zetten. Oftewel: we sluiten het jaar af met een XL-editie van de Foto van de Maand. Upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!