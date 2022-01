Wat èèèrg! Maxime Meiland moet Range Rover verkopen

Het schijnt dat Maxime Meiland een beetje krap bij kas zit en daarom haar Range Rover moet verkopen. Wat èèèèèrg!

Behalve als je de laatste paar jaar onder een steen hebt geleefd, in eenzame opsluiting in de bajes hebt gezeten of zowel doof als blind bent, weet je wie Maxime Meiland is. Natuurlijk weet je dat, al zeg je in de comments ‘stoer’ van niet, je werd namelijk doodgegooid met haar én haar familie. Met vader Martien voorop natuurlijk.

Voor die ene lezer die zojuist uit de gevangenis is vrijgelaten toch nog even een uitleg, de familie Meiland -ook bekend als “De Meilandjes”- was het eerst op tv te zien in de serie “Ik Vertrek” en jaren later kregen ze hun eigen show, “Chateau Meiland”.

Dat werd een enorm succes en niet in de laatste plaats door de kreten die vader Martien Meiland bij het minste of geringste slaakte. Zo gilde hij “Wat Goéééééd” als hij blij was, “wijnen, wijnen, wijnen” als hij een slokje bliefte, “Mij niet bellen” als hij ergens geen zin in had en “Wat èèèèèrg” als er iets mis ging.

En dat is nu aan de hand, blijkbaar. Het is schijnbaar zelfs zo mis op financieel gebied, dat dochter Maxime Meiland haar Range Rover moet verkopen. En dat terwijl die auto haar zo éééénig stond!

De familie Meiland houdt van leuke auto’s

Oplettende kijkers van de serie viel op dat de familie Meiland zich gaarne verplaatst in leuke auto’s. Zo reden ze een MINI cabriolet, een MINI Countryman, een gewone MINI en dus een Range Rover. In dit geval een Evoque. Een prima auto voor een jongedame van in de 20.

Maar nu fluistert Noordwijk, waar de Meilandjes zijn neergestreken, dat het financieel niet meer zo goed gaat met de familie. Of in elk geval met Maxime. Daarom moet ze dus die Range Rover verkopen. De buren weten het zeker, het garagebedrijf waaraan ze de auto heeft verkocht, levert zelf geen nieuwe auto’s, dus is het geldgebrek. Aldus die buren. Niet volgens ons.

Koop de Range Rover van Maxime Meiland

Want wij bij Autoblog doen natuurlijk niet mee aan deze sleeze en dirt, dat mogen ze lekker in Noordwijk blijven doen. Wij zitten zo niet in elkaar, bah. Dezer dealer verkoopt namelijk wel gewoon prima occasions en waarom op een nieuwe auto wachten als je voor minder geld ook een tweedehands kunt kopen. Is niet raar bedacht toch? Heeft ze ongetwijfeld ook zo gedaan.

En dus zit die dealer met de oude Range Rover van Maxime Meiland. En die kun jij dus kopen. Het is dus zoals gezegd een Evoque met een 2.2 liter diesel. Heel veel power zit er met 152 pk niet in, maar dat mag de pret niet drukken. Ondanks dat is er toch nog ruim 150.000 kilometer mee gereden.

De dealer wil € 22.999 hebben voor de inmiddels 10 jaar oude oude Range Rover van Maxime Meiland. Ben jij nu geïnteresseerd geraakt, dan kun je de advertentie op Marktplaats hier bekijken.

Als je hem dan koopt roepen wij namens Maxime en de rest van de familie Meiland vanuit onze tenen “WAT GOÉÉÉÉÉD!!!!!!!!!” Veel plezier d’r van!