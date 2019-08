Wat er anders is aan deze Levante en Quattroporte

Maserati doet waar het merk goed in is.

Volgende week gaat de jaarlijkse Monterey Car Week in Californië weer van start. Het doorbreekt de komkommertijd, want elk jaar staat deze week weer garant voor het nodige autospektakel. Autofabrikanten laten geregeld leuke dingen zien, maar er ook vanuit veilinghuizen, tuners en coachbuilders is er vaak nieuws te melden.

Maserati neemt twee modellen mee naar Monterey. Het gaat hier om een Levante en een Quattroporte. Het betreft hier speciale varianten van de bekende modellen. De specialiteit is in het interieur te vinden. Beide modellen beschikken over gevlochten leder afkomstig van het merk PELLETESSUTA. Geen enkele andere autofabrikant heeft dit materiaal in huis, stelt Maserati. Fans van ribbelchips zullen het te gek vinden.

Wie in de Verenigde Staten interesse heeft in een Levante of Quattroporte met dit interieur moet snel zijn. Maserati gaat slechts 50 stuks van de Levante en 50 stuks van de Quattroporte met dit interieur leveren. Exclusief voor de Noord-Amerikaanse markt. De meerprijs ten opzichte van een standaard model is niet bekendgemaakt. Maserati zegt de de modellen met een PELLETESSUTA-interieur in de lente van 2020 te gaan leveren. Het ziet er ongetwijfeld mooi uit in combinatie met een Italiaanse maatpak, terwijl je een sip neemt van je verse espresso.